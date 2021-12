El PSOE de Tazacorte exige "más celeridad y transparencia" en la gestión municipal de la crisis provocada por la erupción

El grupo Socialista del Ayuntamiento de Tazacorte "exige más celeridad y transparencia en la gestión que está realizando el Gobierno municipal de Unión Bagañeta-Coalición Canaria (NC-UB-CC) ante la crisis sin precedentes que sufre la isla de La Palma con la emergencia volcánica y que ha afectado de lleno al municipio", indica en una nota de prensa. Una situación, agrega, "que lamentablemente no sorprende teniendo en cuenta que ya sucedió lo mismo ante la pandemia del Covid-19".

Yordan Martín Acosta, concejal del PSOE, ha recordado que "los socialistas en el Ayuntamiento de Tazacorte pusieron de manifiesto la inacción del Gobierno municipal para colaborar con la población en los tiempos más duros de la pandemia, que fuera más allá del reparto de comida y pago de facturas de luz y agua. Ante esta carencia de recursos e iniciativas al servicio de la vecindad, se propuso la creación de un grupo de trabajo con la oposición para, desde la unidad, impulsar políticas que contribuyeran a paliar las graves dificultades por las que atravesaban las vecinas y vecinos del municipio".

“No solo no aceptaron la propuesta, sino que mintieron, acusando a los socialistas de no aportar en esta crisis. Pero la realidad se impone y meses después se ha demostrado que de esas ayudas, que tanto prometieron y dijeron que habían entregado, los pequeños empresario y autónomos locales no han recibido nada. Solo le dieron a los empresarios, bueno a algunos, un bono de 200 euros para compras en el supermercado”, subraya Martín Acosta.

El concejal socialista "lamenta que ante la emergencia volcánica se está repitiendo el mismo guion, protagonizado por un alcalde y su equipo, atrincherado en la inacción y dedicando toda su atención a atacar a quienes están dando respuesta a la emergencia desde el minuto uno, como el Gobierno de España y de Canarias, con acciones que se están materializando en ayudas como las destinadas al sector agrícola, ganadero y pesquero; el Plan de Empleo; los ERTES; el alojamiento en hoteles a las personas evacuadas, o la instalación de las desaladoras, por citar algunos ejemplos. A pesar de esa falta de gestión del Gobierno local, destaca el papel ejemplar de las trabajadoras y trabajadores municipales que se han volcado en atender los servicios públicos y las necesidades de la población".

“Somos conscientes que una crisis de estas dimensiones sobrepasa con creces la capacidad de respuesta de las administraciones locales, pero también estamos convencidos de que la Administración municipal debe actuar con contundencia en favor de los habitantes de la localidad y no esconderse en la crítica de otras instancias para tapar su ineficacia”, destaca el concejal, quien "lamenta que, ante esta emergencia, la imagen que se ha dado deja mucho que desear, tanto en las reuniones a las que se ha asistido como en medios de comunicación, además de la falta de transparencia en la gestión de los recursos que han llegado para repartir y ayudar en esta crisis”.

Martín Acosta denuncia que "una muestra evidente del despropósito que preside el Gobierno local es la gestión municipal del Plan de Empleo Extraordinario, aprobado por el Gobierno de España en el Decreto Ley 20/2021 de 5 de Octubre para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en la isla de la Palma por valor de 63 millones de euros".

En la nota se apunta que "pese a que la existencia de este Plan de Empleo se conocía desde hace meses, se ha esperado a sacar la convocatoria en redes sociales al martes 14 de diciembre, a las 15. 30 horas de la tarde, con un plazo de dos días para que las personas interesadas puedan anotarse para participar en el mismo. Municipios como El Paso publicó la convocatoria el 2 de diciembre, estableciendo un plazo de 15 días para la inscripción, y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane llevó la propuesta al Pleno de la Corporación con suficiente antelación". “La realidad inapelable es que Tazacorte, por la ineficacia de su Gobierno municipal, siempre está a la cola”, agrega el concejal socialista.

El grupo Municipal Socialista "ya había preguntado por este Plan de Empleo de tanta trascendencia para la reconstrucción de la Isla y la generación de trabajo un mes atrás temiendo que esta situación se pudiera dar", al tiempo que destacan que "algunos vecinos acudieron a anotarse al Ayuntamiento ante la posibilidad de la convocatoria de estos planes, recibiendo como respuesta que no iba a salir ningún Plan de Empleo y no tenían conocimiento de ello".

“Nos preocupa que el Gobierno de Tazacorte conduzca al municipio a la cola de la reconstrucción de la comarca del Valle de Aridane por su incapacidad para atender cuestiones tan básicas como la convocatoria de un plan de empleo en tiempo y forma para que sea realmente eficiente y contribuya a la recuperación de nuestra localidad. Necesitamos un Gobierno municipal que esté a la altura de hacer frente a una crisis que ha traído tanta destrucción y sufrimiento a nuestras vecinas y vecinos y, a la vez, disponga de la visión y la ambición necesaria para proyectar el futuro esperanzador que se merece la Villa y Puerto de Tazacorte”, concluye Martín Acosta.