Qadri propone una rebaja fiscal en el gasto del combustible para las ‘Islas Verdes’

El diputado del PP por La Palma en el Parlamento de Canarias Jacob Qadri defenderá una Proposición No de Ley (PNL), en la que desde el Partido Popular piden, “una vez más, al Gobierno de Canarias que afronte el problema del sobrecoste en el combustible al que tienen que hacer frente las Islas Verdes (La Palma, El Hierro y La Gomera)”, se indica en una nota de prensa del Partido Popular . “Unas consecuencias que se manifiestan en la pérdida de poder adquisitivo de los habitantes de estas islas, como consecuencia del incremento de los precios de bienes y servicios, con respecto a los habitantes de las islas capitalinas. Demostrándose una vez más que estamos sometidos a una doble, e incluso a veces, triple insularidad”, señala Qadri.

Explica que para la elaboración de esta PNL ha trabajado en conjunto con el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano H.Zapata, y en ella solicita al Ejecutivo regional que estudie distintas medidas para compensar a los ciudadanos de La Palma, La Gomera y El Hierro. El diputado del PP defiende que se aplique una nueva deducción dentro del tramo autonómico en la declaración del Impuesto de la Renta de Personas Físicas, procedente del gasto del combustible, para todos aquellos contribuyentes que sean residentes habituales en islas con menos de 100.000 habitantes, “ampliable también a empresas y autónomos”, apunta. Añade que para realizar este cómputo se tendría en cuenta el padrón de habitantes que entra en vigor a 1 de enero de cada año, y es publicado por el Instituto Nacional de Estadística, INE. “Buscando así, que sea un trámite sencillo entre las administraciones y el ciudadano”, subraya.

Jacob Qadri recuerda que en la anterior legislatura se aprobó una PNL en la que se instaba al Gobierno de Canarias a determinar el procedimiento necesario para que se pudiera reducir el precio del combustible, y se estableciera algún tipo de compensación a los consumidores de las Islas Verdes, “para que el precio que pagasen fuese igual al de los vecinos de Tenerife y Gran Canaria”. También señala que en los Presupuestos Generales de Canarias 2020, se incluyó una partida de 1,5 millones de euros, 500.000 euros para cada una de las Islas Verdes, para “compensar el sobrecoste al que tenemos que hacer frente. Hay que recordar que esta inversión no se pudo ejecutar, ya que el consejero aseguró que los informes realizados señalaban que no era un problema de doble insularidad, sino de falta de competencia en las islas menores, pero la realidad es que esta medida es viable desde el punto de vista jurídico. Prueba de ello es que las Islas Verdes ya cuentan con medidas específicas, por lo que ya existen precedentes. Confiamos y defendemos que se puede aplicar, y aprobar una fiscalidad específica para estas islas”, a lo que agrega que “se trata de medidas que no condicionan, y son independientes”.

Por todo ello, el diputado del PP solicita que “en un momento tan complicado como en el que estamos debemos dar respuesta a uno de los problemas que más preocupa a los palmeros, que no es otro que el sobrecoste en el combustible. Tenemos que estar unidos, y trabajar en medidas fiscales que sirvan para nuestro desarrollo económico”.