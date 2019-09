La Palma se suma a la ‘Huelga Mundial por el Clima’ con una manifestación en la capital

La Federación Ecologista Canaria hace un llamamiento a secundar la Huelga Mundial por la Emergencia Climática del 27S. La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, integrada en el Movimiento Canario por la Emergencia Climática, apoya las movilizaciones del 27 de septiembre y hace un llamamiento a la sociedad canaria para secundar la Huelga Mundial por la Emergencia Climática, se informa en nota de prensa.

Este viernes se celebra la Huelga Mundial por el Clima con un alcance global. En el caso de España esta convocatoria cuenta con el apoyo de más de 300 organizaciones y en el de Canarias con más de 130 colectivos. En el archipiélago se han unido bajo el Movimiento Canario por la Emergencia Climática un gran número de organizaciones ambientales y sociales con el objetivo de exigir al Gobierno Autonómico y a los diferentes cabildos y municipios “medidas efectivas ante la emergencia climática que estamos viviendo y, entre ellas, se encuentra la federación ecologista canaria Ben Magec-Ecologistas en Acción”.

En La Palma, el acto se protesta se celebrará en la Plaza de San Francisco de Santa Cruz de La Palma a partir de las 18.00 horas.

Numerosas ciudades y pueblos de todo el Estado están siendo partícipes de diversos actos y movilizaciones a lo largo de esta semana que culminarán con las manifestaciones del viernes 27-S convocada a nivel global por Fridays for Future. Con estos actos de protesta el movimiento busca concienciar y reivindicar la urgente necesidad de tomar en serio la emergencia climática y asumir medidas eficaces para paliar los efectos del cambio climático. En el caso de las islas el Movimiento Canario por la Emergencia Climática ha publicado un manifiesto en su página web al que aún pueden adherirse los colectivos que lo deseen. En dicho manifiesto se recuerda que en Canarias la realidad del cambio climático “se recrudece porque no sólo somos uno de los territorios con mayor huella de carbono, ya que hacemos una desorbitada contribución en emisiones de gases de efecto invernadero respecto a nuestras pequeñas dimensiones, en gran medida debido a la excesiva dependencia económica de una industria altamente contaminante como la turística, sino que además, nuestra condición insular y nuestra ubicación en la región subtropical y próximos al continente africano nos hacen especialmente vulnerables a sus impactos”.

Así, el viernes 27 de septiembre tendrán lugar numerosas acciones en multitud de municipios de las islas que culminarán con las manifestaciones. Ben Magec-Ecologistas en Acción espera que los gestos de apoyo se incrementen a lo largo de esta semana y que ello tenga reflejo en todas las acciones convocadas, sobre todo en las manifestaciones, huelgas estudiantiles y de consumo, cierres de lugares de trabajo y concentraciones tanto en los centros de trabajo como en las calles. Además, se recuerda que organizaciones sindicales como Intersindical Canaria y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) se han sumado a esta convocatoria. Por otro lado, y ante la imposibilidad en algunos casos del cierre total del centro de trabajo, se hace un llamamiento a toda la población para que en las oficinas, colegios, ayuntamientos y otros lugares de trabajo se realicen concentraciones simbólicas de cuatro minutos y 15 segundos, entre las 11.00 y las 12.00 horas de este viernes.

“En definitiva, el archipiélago se une a este movimiento global por la emergencia climática y vendrá a exigir medias eficaces para mitigar los efectos del cambio climático. Medidas que no se están tomando tal y como ha concluido las Naciones Unidas, quien calcula que para cumplir el Acuerdo de París de no aumentar la temperatura global en más de 1,5 grados se necesita que los esfuerzos aumenten entre tres y cinco veces. Con ello, y después de la constatación de los insuficientes compromisos adquiridos por parte de los Estados en la cumbre del clima en Nueva York que tuvo lugar ayer 23 de septiembre, sobre todo la juventud que lidera esta ola de movilizaciones se pone en pie para luchar por la vida en el planeta y garantizar un futuro digno a las presentes y próximas generaciones no solo de seres humanos, sino también de otras especies y ecosistemas. En este sentido, la federación ecologistas canaria Ben Magec-Ecologistas en Acción junto con el Movimiento Canario por la Emergencia Climática (compuesto como se ha indicado por multitud de organizaciones y colectivos sociales y ambientales) enfatiza que sus reivindicaciones no pararán el 27-S, sino que muy al contrario esta fecha se toma como inicio para continuar de manera coordinada exigiendo y presionando a los ejecutivos regionales, insulares y municipales para que tomen medidas serias, reales y eficaces para paliar los efectos del cambio climático en el archipiélago”.