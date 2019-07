“3Emes quiere abrir La Palma al exterior con la organización de eventos deportivos”

Residen en la Península, pero tienen el corazón en La Palma. Los palmeros Rafael Matos y Miguel Lores, junto al vallisoletano Nacho Martín, jugador profesional de baloncesto, han creado la empresa Tres Emes Miguel Martín Matos SL con la que aspiran a “abrir La Palma al resto del Archipiélago y, aunque suene ambicioso, al resto del mundo”, ha señalado a La Palma Ahora Rafael Matos, un joven que se ha formado en el CESMA Business School (ADE y MBA) y tiene experiencia en banca, negociación, gestión y organización de eventos. “Empezamos organizando la fiesta de fin de año del Club Náutico y en Semana Santa también hemos realizado fiestas en Los Cancajos, pero nuestro objetivo siempre fue organizar eventos deportivos, aunque al principio necesitábamos ingresos para poder asumir nuestras inversiones futuras en ese sector”, precisa Matos, que actualmente trabaja como project manager de Alten en el proyecto de Individual Working Party (IWP) del A400M para el ejército del aire francés (FAF) llevado a cabo por Airbus.

A la empresa Tres Emes Miguel Martín Matos SL “todo el mundo la conoce por 3Emes, y tiene su sede en Madrid, ya que Miguel y yo vivimos allí, y Nacho también reside en una ciudad de la Península, dependiendo del equipo donde juegue cada año”, dice. Miguel Lores estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE) en CEDEU y tiene experiencia en auditoría, contabilidad y dirección de operaciones. Por su parte, Nacho Martín es jugador profesional de baloncesto, que la pasada temporada militó en el Tecnyconta Zaragoza de la Liga ACB. “Es un trabajo en equipo. Muchas veces es una ventaja contar con la opinión de tus socios, que aparte de darte un punto de vista diferente, pueden ayudarte a tomar una mejor decisión a la hora de negociar. Nunca hemos nombrado un jefe, no nos gusta esa palabra. Decimos que tenemos los tres la misma responsabilidad y que vamos todos a una. Lo que considero fundamental es que tenemos muy claro que son negocios y que hemos creado esta empresa para aprender, crecer, ayudar a los demás y crear empleo”, subraya Rafael Matos.

3Emes organizó el pasado mes de junio, en el Pabellón Municipal de El Paso, el Campus de Baloncesto Nacho Martín para jugadores de 6 a 18 años. “La idea de este campus surgió un día que estábamos recordando vivencias de la infancia Miguel y yo. Aquella semana de verano en la que nuestros padres nos apuntaban al campus y lo pasabas entrenando y haciendo amigos nuevos. Tenemos muy buen recuerdo de esa época y pensamos que sería bueno que otros niños y niñas pudieran vivirlo, entonces nos planteamos la opción de organizar un campus de baloncesto con Nacho, ya que habíamos formado una empresa con él y consideramos que sería una gran atracción para todos”, explica. El balance de este evento es “muy positivo”. “Confié en este proyecto desde el día uno. A mí me hacía especial ilusión y me lo tomé muy en serio. Al principio nos costó mucho encontrar un sitio donde hacerlo; enviamos nuestra propuesta a las personas que creíamos que nos podían ayudar, pero nos rechazaron la idea en algunos municipios. Aun así, nunca nos rendimos. El tiempo estaba en contra, pero seguíamos ilusionados y continuamos buscando opciones hasta dar con Daniel Martín (concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Paso) que creyó en nosotros desde que le presenté la idea. Nos dio todas las facilidades que estaban en su mano y gracias a él el campus fue una realidad”, asegura. Y adelanta que “el próximo año una de las novedades que añadiremos al campus será la posibilidad de quedarse a dormir. Así damos la opción a que participen niños y niñas de otras islas, y quién sabe si de la Península o de fuera de España”. “Nuestra empresa quiere crecer y hacer crecer a todo el que quiera unirse a nuestros proyectos”, asegura.

Campus de Baloncesto Nacho Martín celebrado en El Paso.

El campus de El Paso ha sido organizado por 3Emes “sin ninguna ayuda financiera, aunque nos ahorrarnos costes gracias a la colaboración Libbys (que aportó zumos); Careca (barritas de fruta y frutos secos), Europlátano y Plátano de Canarias (plátanos); La Molina Artesanía (regalos para los ganadores de los concursos); Volkswagen (polos para los entrenadores) y El Estudiantes de ACB y el Zaragoza (regalos)”, detalla.

“Nuestro objetivo desde un primer momento fue claro: que el primer campus fuera especial. Intentamos, con los recursos de los que disponíamos, poner un precio asequible y ofrecer una calidad muy alta. Tenemos mucho que corregir, pero creo que hemos hecho muchas cosas bien, teniendo claro que el core de un campus son los entrenamientos, queríamos que hubiera una sintonía entre el aprendizaje y la diversión y creo que lo conseguimos gracias al buen saber hacer de nuestros entrenadores”, apunta.

3Emes ya trabaja en “mejorar la segunda edición del Campus de Baloncesto Nacho Martín La Palma, pero no queremos pararnos aquí y ya tenemos algunas ideas para las Navidades y Semana Santa”, comenta Matos, quien trabaja en solitario paralelamente en un proyecto deportivo de natación en aguas abiertas, denominado 7K 7Days 8Islands, con el apoyo de 3Emes.

Rafael Matos reconoce que “he tenido la suerte de que, gracias al esfuerzo de mis padres, pude ir a estudiar fuera de las islas, y esto te hace vivir cosas diferentes, pero es muy importante acordarte siempre de dónde vienes. Creo que hay oportunidades en todos lados, estés donde estés; si trabajas duro y te empeñas en llegar a tus metas, al final lo conseguirás, aunque hay que ganárselo, no hay nada regalado”. “Podíamos haber formado la empresa en La Palma, pero vivimos en Madrid y creemos que lo mejor es tener la sede en esta ciudad, aunque hacemos casi todo en La Palma, que al final es donde nos gusta estar y disfrutamos mucho ofreciendo cosas diferentes a nuestra gente. En un futuro, no muy lejano, a mí me gustaría vivir en la Isla”, confiesa. “Como les ocurre a todas las empresas, queremos crear, contribuir y atrevernos con nuevos proyectos. Cuando haces algo, cuando lo mejoras, cuando lo ofreces, cuando aportas un servicio nuevo a un desconocido, y encima consigues que este sea más feliz, y si además lo haces con inteligencia y cariño, que es como debe hacerse todo, es cuando realmente disfrutas del trabajo”. “Más que limitarte a vivir, estás ayudando a otros a vivir más plenamente, y si eso es negocio, de acuerdo, entonces vamos por buen camino”, concluye Rafael Matos.