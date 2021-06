La Palma baja a 5 activos por COVID tras 5 altas y ningún positivo

La Palma no registra este jueves ningún positivo por COVID-19 y contabiliza 5 altas, por lo que los casos activos bajan a 5, informa el director del Área de Salud. Un paciente se encuentra ingresados en la Planta de Medicina Interna del Hospital General y el resto está en seguimiento por el equipo de Atención Primaria y la Red de Médicos Centinela. En las últimas 24 horas se han realizado 42 PCR.

Cuatro municipios tienen positivos: Santa Cruz de La Palma, 2; Breña Baja, 1; Los Llanos de Aridane, 1; y El Paso, 1.

La Isla acumula 566 casos desde el inicio de la pandemia, de los que 554 han sido cerrados por alta médica. Siete personas han fallecido en La Palma por el coronavirus.

En Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias confirma hoy 141 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 56.575 con 1.619 activos, de los cuales 32 están ingresados en UCI y 197 permanecen hospitalizados. En las últimas horas no se ha notificado ningún fallecimiento en Canarias por coronavirus.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 32,91 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 70,13 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 83 casos con un total de 24.958 casos acumulados y 1.039 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 22.686 casos acumulados, 34 más que el día anterior, y 379 activos. Lanzarote suma 13 nuevos casos con 5.534 acumulados y 139 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 2.366 casos acumulados con once más que la jornada anterior y 56 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 566 acumulados y cinco casos activos; El Hierro tampoco suma nuevos casos, por lo que sus acumulados son 371 y no tiene ningún caso activo. Por su parte, La Gomera sin casos nuevos, mantiene sus acumulados en 234 y un activo.

Hasta hoy se ha realizado un total de 1.144.877 pruebas PCR en las Islas, de las que 2.519 se corresponden al día de ayer.