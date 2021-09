La Palma baja a nivel 1 de alerta sanitaria por COVID ante la mejora los datos epidemiológicos

El Consejo de Gobierno ha dado este jueves visto bueno a la revisión de niveles de alerta sanitaria tras el informe del consejero de Sanidad, Blas Trujillo. El resultado del mismo es que la isla de Tenerife baja a nivel 3 y las de Lanzarote y La Palma a nivel 1 debido a la mejora de sus indicadores epidemiológicos. De esta forma, el conocido semáforo de niveles queda de la siguiente manera: Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, nivel 3; Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, nivel 1, informa en nota de prensa.

Este cambio tendrá lugar a las 00.00 horas de este viernes 3 de septiembre tras la publicación del conocido semáforo en la web de la Consejería de Sanidad.

El informe de Salud Pública que analizó esta semana el Consejo de Gobierno refleja la bajada sostenida de incidencia acumulada en las últimas semanas. En concreto, en el conjunto de la Comunidad Autónoma durante los días 25 a 31 de agosto, se han notificado 1.203 casos, lo que representa una disminución en el promedio diario del número de casos notificados, entorno al 33% con relación a la semana anterior (18 a 24 de agosto, en la que se declararon 1.791 casos). Aún así, desde la Dirección General de Salud Pública se insiste en que esta quinta ola producida por la variante Delta no ha finalizado y que el virus no ha desaparecido por lo que se insiste en la importancia de la vacunación y en el mantenimiento de ciertas medidas como las distancias físicas, los controles de aforos o el uso de las mascarillas en espacios cerrados y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

El número de defunciones diarias ha comenzado a descender en los últimos días tras un notable incremento desde la última semana de julio. En esta semana se han producido 17 exitus, 9 menos que la semana anterior.

El número de camas convencionales ocupadas por pacientes COVID-19 se encuentra en descenso si consideramos el conjunto de la Comunidad Autónoma donde se ha pasado de un promedio diario de 239 camas ocupadas, a 217.

El número de camas UCI ocupadas prosigue en el tenue cambio de signo en su evolución iniciado la semana anterior. En el conjunto de la Comunidad se ha pasado de un promedio de 97 camas UCI ocupadas a 86 la última semana. En Tenerife el descenso es de 5 camas en promedio y en Gran Canaria de 6 respecto a la semana anterior. En Fuerteventura se ha registrado un alta en la unidad de Críticos y en Lanzarote en este periodo oscila entre 2 y 3 personas ingresadas.

La mediana de edad del total de personas hospitalizadas por COVID-19 en los últimos 15 días es de 59,5 años, disminuyendo casi 3 años respecto a la evaluación anterior.

La mediana de edad de las personas ingresadas en UCI en los últimos 15 días es de 58 años. El 8,7% de los ingresados en UCI en los últimos 15 días tienen entre 12 y 39 años este porcentaje ha disminuido sensiblemente, casi 11 puntos.

Vacunación y casos notificados

Con respecto a la situación vacunal de los afectados por COVID-19 en las últimas semanas se indica que de los 3.143 casos nuevos de COVID-19 notificados durante las 2 últimas semanas 1.092 habían recibido la pauta completa de vacunación, es decir, estaban inmunizados (34,74%) y 2.051 (65,3%) no estaban inmunizados (1 o ninguna dosis). Hay que recordar que en Canarias la proporción de personas vacunadas frente a la no vacunada es justo al contrario, es decir más de un 70 por ciento de la población canaria está vacunada con pauta completa frente a un 30 que no lo está.

De las 139 personas ingresadas en camas convencionales, el 55% estaban sin inmunizar en el momento del contagio. El 70 % de las personas ingresadas en unidades de críticos, estaban sin inmunizar. Se refleja, por tanto, la protección que aporta la vacuna, tanto para la infección como para la gravedad de la enfermedad (hospitalizados e ingresados en UCI).

Vacunación y patologías previas

El 64,8% de las personas ingresadas por COVID y diagnosticados en los últimos 14 días no tenía patologías previas. Asimismo, en un porcentaje similar (56,5%), no existía constancia de la existencia de patologías previas de las personas ingresadas en las unidades de críticos. Por el contrario, el 67% de los fallecidos, tenía una o más patologías previas.

Si se analiza el riesgo de infección por el SARS-CoV-2 mediante la tasa de IA7d, los referidos a los últimos 7 días muestran que el riesgo de infección es 4 veces superior en población no vacunada respecto a la vacunada. Así mientras la tasa de IA7d en población no vacunada se encontraría “rozando” el riesgo muy alto, en población vacunada la tasa se aproximaría a riesgo bajo. Es decir, la IA a 7 días en Canarias es de 59,7 casos por 100.000 habitantes; la de personas sin vacunar sube hasta los 124,2 casos por 100.000 habitantes y en personas vacunadas baja a 31,7.