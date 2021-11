El Cabildo confirma que las navieras cuentan con plazas reservadas para los palmeros

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, explica que "las navieras contarán con plazas reservadas para todos aquellos palmeros que deban desplazarse de manera urgente para realizar diligencias".

Asimismo, Zapata ha explicado que ha estado en contacto con Naviera Armas y Fred Olsen Express para exponerles la preocupación de algunos palmeros de no poder desplazarse, porque no haya plazas en los barcos debido a la gran afluencia de pasajeros que hay para visitar la Isla, unido a que el Aeropuerto no tiene una operatividad del 100% como consecuencia de la ceniza del volcán.

"Un miedo que no deben tener porque ambas compañías han señalado que cuentan con un porcentaje de plazas reservadas, por ejemplo, para las personas que deban ir a Tenerife a realizar algún tratamiento, u otros asuntos de urgencia", afirma el presidente.

Por último, desde el Cabildo se ha puesto en valor el trabajo realizado por ambas navieras durante estos dos meses, "aumentando la frecuencia de los trayectos, con más barcos y permitiéndonos tener conectividad en todo momento", defiende Zapata.