La CGT solicita recuperar la atención presencial en la Oficina de la Seguridad Social de Santa Cruz de La Palma

La Sección Sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Santa Cruz de Tenerife denuncia en un comunicado “la situación en la que se encuentra la Oficina de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Santa Cruz de La Palma”.

“Hasta la llegada de la pandemia, los niveles de atención, calidad y satisfacción por parte de la ciudadanía de la Isla de La Palma eran excelentes. Se podía atender a las personas que lo requerían el mismo día o al día siguiente con cita”, asegura. “Tras la pandemia, se adoptó un sistema de atención que prioriza lo telemático y telefónico por encima de lo presencial”, añade.

“En la oficina de Santa Cruz de La Palma, situada en la Avenida Marítima, número 75, se están destinando recursos de personal para atender citas telefónicas y solicitudes que se presentan de forma telemática de personas que no viven en la Isla. Aproximadamente el 30% del personal de esa oficina se dedica a dichos trámites, lo que ocasiona una disminución importante en el número de citas presenciales que se pueden ofrecer a la ciudadanía palmera”, afirma.

“Como se indicaba anteriormente, antes de la pandemia esta oficina contaba con personal suficiente para atender a las personas que lo necesitaban el mismo día o al día siguiente. Actualmente se están dando citas a dos semanas vista. Hay días que conseguir cita se convierte en misión imposible. Las agendas se abren a las 6 de la mañana con un número determinado de citas y cuando éstas se agotan, el sistema ya no vuelve a ofrecer citas hasta el día siguiente. Ha habido días que a las 8 de la mañana ya no quedaban citas. Esto provoca ansiedad y desesperación a las personas que necesitan hacer un trámite en el INSS y no disponen de los medios ni los conocimientos para realizarlo de manera telemática. En muchas ocasiones recurren a los servicios de gestorías y asesorías, con el alto coste que eso puede suponer para una persona o familia”, indica.

“Desde el organismo se anima a la ciudadanía a realizar los trámites por Internet, de manera telemática, pero se olvidan de la brecha digital que existe. Muchas personas de La Palma no disponen de los medios ni los conocimientos para realizar estos trámites, en ocasiones muy complejos”, subraya.

“Desde la Sección Sindical de CGT exigimos volver a los niveles de atención de antes de la pandemia. Recuperar la atención presencial en los Centros de Atención e Información”, señala.

“La reivindicación es en favor de la ciudadanía palmera, que ya ha expresado su apoyo con 150 firmas en la plataforma change.org”.