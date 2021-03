La Palma baja a 18 activos por COVID tras un alta y ningún positivo

La Palma baja este martes, 30 de marzo, a 18 activos por COVID-19 al registrarse un alta y ningún nuevo positivo. Los Llanos de Aridane, según fuentes de la Consejería de Sanidad, contabiliza este martes 7 casos; Santa Cruz de La Palma, 4; Breña Alta, 3; Tazacorte, 2; Breña Baja, 1 y otro El Paso.

La Isla acumula 464 casos desde el inicio de la pandemia, de los que 440 han sido cerrados por alta médica. Seis personas han fallecido en La Palma por el coronavirus.

En Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registra este viernes 195 nuevos casos de coronavirus COVID-19 en el Archipiélago, informa en una nota de prensa. El total de casos acumulados en Canarias es de 46.597 con 4.123 activos, de los cuales 86 están ingresados en UCI y 293 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado el fallecimiento en Gran Canaria de un hombre de 68 años, con patologías previas, que había experimentado un empeoramiento de su estado clínico.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 60,3 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 129,78casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma este martes 79 casos con un total de 19.665 casos acumulados y 2.166 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria suma 94 casos y cuenta con 19.266 acumulados 1.620 activos. Lanzarote suma 15 nuevos casos con 4.634 acumulados y 76 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 2.045 casos acumulados con seis casos más que la jornada anterior y 242 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 464 acumulados y 18 activos; El Hierro no suma casos, por lo que sus acumulados son 300 y no tiene casos activos. Por último, La Gomera suma un caso nuevo y tiene 223 acumulados y un activo.

Hasta este martes se ha realizado un total de 960.629 pruebas PCR en las Islas, de las que 3.878 se corresponden a las últimas 24 horas.