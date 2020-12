Un joven científico garafiano lidera un estudio sobre exploración geotérmica de la Tierra

El joven científico Iván Cabrera-Pérez, natural de Garafía, es el autor principal de una investigación cuyos resultados “tienen aportaciones significativas” puesto que “contribuyen a mejorar los estudios de tomografía sísmica para la exploración geotérmica en superficie de la Tierra”, informa el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

En el trabajo del Involcan participan junto a Iván Cabrera-Pérez, Luca D'Auria, Jean Soubestre, José Barrancos, Germán D. Padilla y Nemesio M. Pérez, y ha sido publicado en Geophysical Journal International, una de las principales revistas científicas internacionales sobre geofísica que edita Oxford University Press y que tiene por misión promover la comprensión de la estructura interna y las propiedades físicas de la Tierra, los procesos que operan en, sobre y alrededor de ella, así como su evolución, explica en Involcan.

“En este trabajo se propone una técnica innovadora para la tomografía de ruido ambiental basada en inversiones multiescala no lineales. El método desarrollado se compara con otros métodos de inversión convencionales (lineal y no lineal) aplicándolo sobre múltiples modelos sintéticos”, detallan. “Los resultados obtenidos muestran una mejora en comparación con los esquemas de inversión lineales y no lineales convencionales, especialmente cuando la densidad de los rayos es baja. Todo este procesamiento se ha realizado con un software desarrollado por el Involcan”, detallan. “Los resultados de este trabajo tienen aportaciones significativas que contribuyen a mejorar los estudios de tomografía sísmica para la exploración geotérmica en superficie”, concluye.