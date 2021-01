La Palma inicia la vacunación a personal sanitario de centros privados

La Palma ha iniciado ya la campaña de vacunación de la fase tres que incluye a personal sanitario de centros privados que “tratan al público en general (odontólogos, farmacéuticos, fisioterapeutas etc.) y personas con discapacidad que residen en sus domicilios”, según informa la gerente de los Servicios Sanitarios, Mercedes Coello. No obstante, subraya que “en esta fase, hemos puesto vacunas a parte de este colectivo y hemos tenido que parar la vacunación (primera dosis) porque la farmacéutica Pfizer no ha suministrado los viales y estamos asegurando las segundas dosis a aquellos que ya han sido vacunados”.

La Isla se encuentra inmersa “en tres fases de vacunación”, explica Coello. La primera de ellas es la de “los residentes de instituciones sociosanitarias y sus trabajadores, a los que hemos suministrado la segunda dosis”. “La próxima semana quedaría una pequeña parte de Puntallana y San Andrés y Sauces, así como la Residencia de Pensionistas y el Hospital de Dolores, y concluiríamos la fase 1”, añade.

La fase dos engloba a los sanitarios de los servicios públicos. “Están vacunados todos los de primera línea, así como el resto del personal de Atención Primaria y Atención Especializada, junto al Área de Salud, donde hemos vacunado al 75% de todos los vacunables, excepto a los que están de baja médica, de vacaciones etc. El resto será vacunado en breve”, indica la gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma.

En la fase 3 se incluyen los ya citados anteriormente.

“Estamos revacunando (poniendo la segunda y definitiva dosis) a los que les corresponden y a la espera de que lleguen más viales. En total, se han puesto 2.746 primeras dosis entre sociosanitarios, personal del Servicio Canario de Salud (SCS) y personal de ámbito privado de la sanidad, y ya avanzamos en las segundas dosis”, afirma.