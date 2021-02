Solicitan donar sangre para garantizar el stock del Centro Canario de Transfusión

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, recuerda a la ciudadanía la importancia de donar sangre con regularidad para garantizar el abastecimiento del Centro Canario de Transfusión y, en consecuencia, la demanda de los centros hospitalarios, se informa en nota de prensa.

Si todas las personas que pueden donar sangre en Canarias lo hicieran con regularidad, cada 3 o 4 meses, las reservas del Centro Canario de Transfusión estarían garantizadas y no se pondría en riesgo la actividad hospitalaria. Canarias necesita donaciones regulares de todos los grupos sanguíneos, pero especialmente de A+ y O+, que son los más frecuentes entre la población y, por tanto, los más demandados para tratamientos e intervenciones quirúrgicas, tanto en la actividad rutinaria programada como en la atención de emergencias en los centros hospitalarios.

Todas las personas interesadas en donar sangre durante la primera semana de marzo podrán hacerlo en Pájara, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Santiago del Teide, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Lucía de Tirajana e Ingenio, además de los puntos fijos disponibles en todo el Archipiélago.

Requisitos para la donación

Los requisitos básicos son tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud general, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Además en las circunstancias actuales se deben cumplir unos requisitos específicos vinculados al protocolo de protección ante la COVID-19, que son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Protocolo de cita previa

Para donar sangre en Canarias hay que solicitar cita previa llamando al 012 (922 470 012 / 928 301 012), opción 8, de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o cumplimentando el formulario publicado en el sitio web efectodonacion.com. Antes de ir a donar se recomienda revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

En los centros hospitalarios de la Red Transfusional Canaria se puede donar sin cita previa, si bien se recomienda llamar con antelación al servicio para garantizar el normal funcionamiento de los bancos de sangre. Más información sobre horarios y teléfonos de contacto en este enlace: http://efectodonacion.com/puntos-fijos/

El ICHH advierte a los y las donantes de la importancia de avisar en caso de que les surja algún imprevisto que les impida acudir a una cita confirmada, para que otra persona pueda ocupar esa plaza y se garantice así el objetivo de donaciones previsto.

Dónde donar sangre en Fuerteventura

En el municipio de Pájara se mantiene operativa una semana más la sala de donación temporal habilitada en el Centro de la Tercera Edad de Morro Jable, en la calle Marcona número 34, junto al mercado municipal, que atiende a donantes de lunes a miércoles de 16:30 a 20:00 horas y jueves y viernes de 9:30 a 13:00 horas, previa solicitud de cita cumplimentando el formulario publicado en el sitio web efectodonacion.com.

Por otra parte, el punto fijo de donación situado en el Hospital General de Fuerteventura atiende a donantes de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas, excepto festivos, solicitando cita previa en el teléfono 928 546 684.

Dónde donar sangre en Tenerife

En Santa Cruz de Tenerife el lunes 1 de marzo es el último día que se puede donar en las oficinas del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), en la calle Nuestra Señora del Camino número 4 del barrio de Ofra, de 8:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 horas.

En San Cristóbal de La Laguna el martes dará comienzo la campaña de donación universitaria cuya primera parada es el Campus de Anchieta. Se habilitará una sala de extracción en la Facultad de Ciencias, sección Biología, en la antigua Secretaría, que estará operativa el martes de 10:00 a 13:45 y de 14:45 a 19:45 horas, miércoles y jueves de 8:45 a 13:45 y de 14:45 a 19:45 horas y el viernes de 8:45 a 13:45 y de 14:45 a 19:15 horas.

Por otra parte, se han organizado dos colectas en los acuartelamientos del Ejército de Tierra en el área metropolitana, dirigidas exclusivamente a sus efectivos. Los miembros del acuartelamiento de Ingenieros-La Cuesta podrán donar sangre en sus instalaciones de lunes a miércoles en horario de mañana, mientras que los del acuartelamiento Ofra-Vistabella podrán hacer lo propio el jueves y el viernes en su base.

En la comarca suroeste, el municipio de Santiago del Teide acogerá a partir del lunes un nuevo punto de donación temporal en el Centro Social La Vigilia II situado en la calle Seis sin número de Puerto de Santiago. El horario de atención a donantes en este punto será el lunes de 11:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:00 horas, de martes a jueves de 9:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:00 horas y el viernes de 9:30 a 13:00 y de 16:30 a 19:30 horas.

En cuanto a los puntos fijos, el Banco Provincial de Santa Cruz de Tenerife, situado en la calle Méndez Núñez número 14 de la capital tinerfeña, está operativo de lunes a viernes de 8:15 a 14:45 y de 15:15 a 21:30 horas y dispone de vado reservado para donantes en la puerta.

El punto fijo del sur de Tenerife situado en el Centro de Salud de San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona, atiende a donantes de lunes a jueves de 13:15 a 19:30 horas y viernes de 8:15 a 14:30 horas. También cuenta con plaza de aparcamiento a disposición de las personas donantes.

Para donar en todos estos puntos es preciso solicitar cita previa.

Por otra parte, en las salas de la Red Transfusional Canaria en los hospitales de Tenerife se puede donar sin cita previa. La unidad de extracción del Hospital Universitario de Canarias permanece abierta de domingo a viernes de 8:30 a 21:30 horas y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. Se puede aparcar en el Parking La Multa por solo 1€ las 24 horas acreditando la donación.

En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede donar sangre de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. También cuenta con vado de aparcamiento a disposición de los/as donantes.

Dónde donar sangre en Gran Canaria

En Las Palmas de Gran Canaria se mantiene operativo el punto de donación temporal habilitado en la Sala San Borondón del Auditorio Alfredo Kraus, accediendo por la Plaza de la Música, de lunes a viernes de 8:45 a 14:00 y de 15:45 a 21:00 horas.

En el municipio de Telde se ha organizado la próxima semana una colecta en la Base Aérea de Gando, dirigida exclusivamente a los miembros de este colectivo, que podrán donar sangre en sus instalaciones de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Por otra parte, en la Villa de Ingenio se habilitará una nueva sala de donación temporal en la sede de la agrupación folklórica Las Majoreras situada en la plaza del mismo nombre, que atenderá a donantes de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.

Finalmente Santa Lucía de Tirajana acoge nuevamente un punto de donación temporal en el Centro de Colectivos El Zaguán de Vecindario, ubicado en la calle Colón esquina Isla de La Graciosa, justo detrás del Ateneo Municipal. El horario de atención a donantes es de lunes a viernes de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas.

En cuanto a los puntos fijos, el Banco Provincial de Las Palmas situado en la calle Alfonso XIII número 4 de la capital grancanaria permanece abierto de lunes a viernes de 8:15 a 14:45 y de 15:15 a 21:15 horas y dispone de vado de aparcamiento reservado para donantes.

Para donar en todos estos puntos es preciso solicitar cita previa.

También se puede donar en los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria en la Isla sin necesidad de cita previa. En el caso del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín se atiende a donantes de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 y de 14:00 a 19:30 horas; en el Hospital Universitario Materno-Infantil de 10:00 a 13:30 horas y en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, de 10:00 a 14:00 horas. Todos estos puntos disponen de plazas de aparcamiento reservadas para donantes y están cerrados los días festivos.

Dónde donar sangre en Lanzarote

El banco de sangre del Hospital Doctor José Molina Orosa está operativo los días laborables de lunes a viernes en horario de 8:30 a 14:00 horas, previa solicitud de cita a través del teléfono 928 595 572.

Dónde donar sangre en La Palma

La sala de extracción del Hospital General de La Palma abre todos los días del año, incluidos festivos, de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. Se recomienda llamar para solicitar cita previa al teléfono 922 185 320.

Dónde donar sangre en La Gomera

La unidad de extracción del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe presta servicio de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 horas y jueves y viernes de 8:00 a 13:00 horas, excepto festivos. Para donar sangre en este punto se puede pedir cita previa llamando a los teléfonos 922 140 200 o 922 140 213 o rellenando el formulario de cita previa publicado en la web efectodonacion.com.

Dónde donar sangre en El Hierro

El Hospital Nuestra Señora de Los Reyes cuenta con un punto de extracción disponible los lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos, llamando para cita previa a los teléfonos 922 553 522 o 922 553 523.

NOTA: El ICHH recuerda a los y las donantes que NO realiza la prueba de detección del Coronavirus (COVID-19).