Zapata: “Los ecologistas, con el TMT, están más pendientes de temas administrativos que ambientales”

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha criticado que colectivos ecologistas estén "más pendientes de temas administrativos que medioambientales".

Una observación que ha hecho este martes a cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Santa Cruz de Tenerife que anula el convenio de la concesión administrativa de suelo en Puntagorda para el Telescopio de Treinta Metros (TMT).

El juez deduce en su sentencia que no existe convenio que ampare la condición de concesionario directo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), por lo que no se le puede considerar como futuro administrador de un observatorio en relación al cual no consta acuerdo con eficacia jurídica con su promotor.

Abunda en que la norma de cobertura seleccionada, la concesión administrativa recurrida, "no es apta para tal fin", y que se ha de aplicar "la norma que se ha tratado de eludir", esto es, el artículo 93 de la Ley de Patrimonio en lo relativo a su regla general de otorgamiento de concesiones en régimen de concurrencia.

En declaraciones distribuidas a los medios, Mariano Hernández Zapata recalca que el juez "deja claro" que esta concesión "no afecta ni mucho menos al medio ambiente" y que solo "apela a una mejora sobre un tema puramente administrativo".

Por eso, dice que es "una pena" que el colectivo demandante, Ben Magec Ecologistas en Acción, esté "más pendiente de temas administrativos que medioambientales", y añade: "Ojalá estuviéramos en el mismo barco con la intención de generar empleo y continuar posicionando a la isla como referente internacional en materia científica".

Por lo demás, se ratifica en que el Cabildo de La Palma recurrirá la sentencia porque "no estamos de acuerdo. Entendemos que el convenio entrará en vigor el día que el TMT decida instalarse en el monte del Roque de los Muchachos. Creemos que tenemos razón y apelaremos", zanja.

Mientras, Ben Magec Ecologistas en Acción atribuye a "las prisas y complacencia" del Cabildo de La Palma y del IAC la elaboración de un procedimiento administrativo "chapucero y plagado de vicios de nulidad" que han derivado en este fallo.

Y advierte de que hará valer los otros dos fundamentos jurídicos de su demanda, los relacionados con la legalidad urbanística y medioambiental, en los que no entró el juez, en el caso de que el Cabildo presente recurso de apelación, como ya han confirmado desde la corporación insular y hoy ha ratificado su presidente.

La isla de La Palma figura como el "plan b" del consorcio del TMT, que eligió como primer emplazamiento el observatorio del Mauna Kea, en Hawai, aunque se ha producido una importante contestación de las comunidades aborígenes de la isla, que consideran sagrada la cumbre de ese volcán, por lo que los promotores buscan alternativas para un proyecto millonario.

La administración estadounidense se ha concedido un año de plazo para evaluar el proyecto y la contestación que ha surgido al mismo en Hawái antes de decidir de forma definitiva si mantiene esta opción o "cede" su instalación a la isla canaria.

El TMT pertenece a una nueva generación de telescopios "extremadamente grandes" que permitirán ver mucho más profundamente el espacio y observar objetos cósmicos con una sensibilidad sin precedentes.

Su construcción rondaría los 1.200 millones de euros y el gasto anual de sus operaciones y mantenimiento unos 39 millones.

Con un diámetro del espejo principal de 30 metros, el TMT será tres veces más ancho y tendrá un área nueve veces mayor que el mayor telescopio de luz visible actualmente existente en el mundo.

El telescopio ha sido diseñado y desarrollado por una asociación internacional sin fines de lucro en la que participan el Instituto de Tecnología de California, la Universidad de California, los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales de Japón, los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia de Ciencias de China, el Departamento de Ciencia y Tecnología de la India y el Consejo Nacional de Investigación de Canadá.