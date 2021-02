El alcalde Las Palmas de Gran Canaria carga contra los comentarios xenófobos y los bulos sobre migrantes: "Se insulta a niños por su raza, no puede permitirse"

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), ha rechazado los "comentarios xenófobos y los bulos" que alientan algunas protestas contra los inmigrantes en la ciudad y ha denunciado que la Policía ha tenido que proteger en sus calles a niños llegados en patera a los que insultan por su raza, algo que "no puede permitirse".

Preguntado por las manifestaciones contra los inmigrantes que se han organizado en los últimos días en barrios como Las Rehoyas, El Lasso o La Isleta y el lanzamiento de piedras contra los campamentos humanitarios, Hidalgo ha abogado por "no echar más leña al fuego y mantener la calma", pero con una condena tajante de la xenofobia.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ha subrayado que esta es "la segunda ciudad más segura de España" y ha recordado que los delitos han bajado en ella un 36% en el último año, por lo que ha desmentido que la llegada de inmigrantes a los campamentos de El Lasso y La Isleta se haya traducido en una mayor delincuencia.

"No hay un problema de seguridad en la ciudad y lo podemos tener si alimentamos ese odio", ha advertido Hidalgo, que subraya que todo aquel que comete un delito es puesto a disposición judicial, "no importa si es local, extranjero, turista o inmigrante".

Sin embargo, ha remarcado, en este momento los cuerpos de seguridad "están dedicando más tiempo a proteger a niños inmigrantes a los que se les insulta por su condición racial" que a atender un supuesto "problema de inseguridad”, algo que "no puede permitirse".

"Ha habido casos de menores que llevan años en la ciudad, que están escolarizados y que desgraciadamente han tenido que quedarse asombrados en los centros porque les insultan en la calle", ha explicado, "niños que llegaron hace años en pateras y que están tutelados por el Gobierno de Canarias y el Cabildo insular y que ahora sufren insultos".

Augusto Hidalgo lo ha condenado duramente: "Es inaceptable", "no responde a la realidad de esta ciudad", "no se puede pervertir una convivencia que siempre ha sido de normalidad y pacífica”.

Cualquier altercado o delito, ha dicho, ha sido respondido "de forma radical, con las personas implicadas detenidas y entregadas a la Policía Nacional".

La convivencia en Las Palmas de Gran Canaria, ha continuado su alcalde, "no debe verse alterada por comentarios xenófobos, racistas, falsos muchos de ellos y bulos con imágenes que no son de la ciudad o no son actuales".

El actual repunte migratorio, ha señalado, comenzó en el segundo semestre de 2019 y desde entonces hay inmigrantes conviviendo en la ciudad en barrios como El Batán o La Isleta o recursos como la Casa del Marítimo, "sin ningún conflicto", por lo que no acepta esta "situación generada en las redes, que busca alentar el odio racial y trata de crear una situación de conflicto”.

El odio, la xenofobia, el miedo le "preocupan", ha confesado, porque "son difíciles de parar", por lo que ha insistido en "no inocularlo a la sociedad de Las Palmas".

La población marroquí en concreto y la árabe lleva "décadas conviviendo en la ciudad, y nunca ha habido problemas”

Hidalgo espera que caiga "el peso de la justicia" sobre las personas que han convocado este tipo de protestas contra los inmigrantes en las redes, haciendo de ellas "shows sin mascarilla, fuera del horario del toque de queda" y buscando más "una excusa de fiesta y de música que una reivindicación concreta, pero con una profunda carga racista".

"No podemos estigmatizar a una población por motivos de raza", ha subrayado, y ese es "el problema a solventar", porque "el otro se está provocando y, si se sigue haciendo grande la bola, se convertirá en un problema grave y además con tintes raciales y de xenofobia que jamás ha tenido esta ciudad".

Actualmente, ha detallado, residen en Las Palmas de Gran Canaria 800 migrantes, una cifra "ridícula y perfectamente asumible" en una población de casi 400.000 habitantes y que llegó a recibir 1,7 millones de turistas antes de la pandemia.