Ana Oramas (CC): "En un escenario de bloqueo, el voto nacionalista va a valer oro"

La candidata de CC-PNC-NC al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, Ana Oramas, ha afirmado este jueves que en un escenario de bloqueo entre derecha e izquierda “el voto de los nacionalistas va a valer oro" y va a servir para que se respeten los derechos de los canarios.



Ana Oramas asevera en un comunicado que el voto a los nacionalistas va a servir no solo para "desbloquear y dar estabilidad" al Gobierno sino también para exigirle "que cumpla con sus compromisos con Canarias y que se respeten nuestros derechos recogidos en el Estatuto de Autonomía”.



Hace justo un año se aprobó el Estatuto de Autonomía y varios meses después, espeta la candidata, "vimos cómo los diputados socialistas que ahora están pidiendo el voto a los canarios lo incumplían presentando un presupuesto que no recogía sus derechos".



En su opinión, son "los mismos partidos que a la menor oportunidad ponen en cuestión medidas como el descuento de residente o las políticas de Estado en las islas", añade.



Oramas ha vuelto a insistir en mensaje de que la voz de los nacionalistas es necesaria en el Parlamento: "Como ya ha ocurrido en cuatro ocasiones en la historia de nuestra democracia, el hecho de que se necesiten los votos de los nacionalistas canarios para formar Gobierno va a ser vital para garantizar las inversiones en nuestra tierra”.



Asimismo, advierte de que "no permitirá" que se recorte el descuento del 75% para vuelos de los residentes canarios, ni que para analizar esta medida se "mire con lupa" la renta de los isleños.



Oramas alude así a la afirmación del ministro de Fomento en funciones, el socialista José Luis Ábalos, en el Congreso de los Diputados, en las que se quejó por el alto coste que, según él, suponía para el Estado el pago de las bonificaciones para los residentes, y anunció que iba a cruzar los datos de los usuarios del residente y su renta.



“No vamos a tolerar”, explica la diputada nacionalista, “que la Agencia Tributaria y el Ministerio de Fomento miren con lupa la renta de los canarios y canarias. Es inadmisible que el Gobierno desconozca que los canarios viajamos fundamentalmente para ir al médico, por trabajo o para ir a estudiar a la Universidad", añade.



"Cuestionar por qué los canarios vuelan tanto", como en su opinión hizo Ábalos, "es desconocer que Canarias es un Archipiélago de 8 islas y que sus ciudadanos tienen que coger un avión por necesidad", concluye.