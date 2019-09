Ángel Víctor Torres: "Clavijo no puede negar que su Gobierno dejó un agujero de más 100 millones por decisiones electoralistas"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha replicado a su antecesor, Fernando Clavijo (CC), que la situación de las cuentas autonómicas "es indiscutible" y que "no puede negar" que su Gobierno le dejó "un agujero de ciento y pico millones" por decisiones "electoralistas".



En declaraciones realizadas en la Universidad de La Laguna (Tenerife) antes de asistir al acto de apertura del curso académico, Torres ha contestado a las críticas que ayer le lanzaron Fernando Clavijo y los exconsejeros de Hacienda y Presidencia Rosa Dávila y José Miguel Barragán, al acusarle de "falsear" la situación financiera en la que se encuentra el Gobierno de Canarias.



El presidente socialista se ha reiterado en su tesis de que "por decisiones poco rigurosas y absolutamente electoralistas" del Gobierno de Clavijo, los ingresos reales de la comunidad autónoma este año van estar unos 100 millones de euros por debajo de lo que había previsto en gabinete anterior.



"Eso es indiscutible, lo podrá llamar como quieran. Nosotros lo llamamos agujero. A lo mejor a ellos les gusta otra palabra... que la pongan ellos, pero lo que no podrán es negar que, por sus decisiones, ingresaremos cerca de ciento y pico millones de euros menos", ha argumentado Ángel Víctor Torres.



En las últimas semanas, el equipo de gobierno de Torres ha cifrado en 179 millones de euros el descuadre que observa entre las previsiones del presupuesto que heredó de CC y la situación real de las cuentas al término del primer semestre. Y ha situado origen de esa caída de ingresos, fundamentalmente, en la rebaja del tipo general del IGIC en medio punto, del 7 al 6,5 %.



El presidente de Canarias se ha dirigido este martes directamente a su antecesor para que responda si es cierto o no que la comunidad autónoma ingresará "ciento y pico millones menos" de lo que oficialmente se preveía por sus decisiones, porque, desde su punto de vista, se trata de un dato "indiscutible".



En cuanto a los preparativos del presupuesto autonómico de 2020, Torres ha dicho que los cuatro partidos del pacto (PSOE, NC, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) ya trabajan en un borrador, acorde a los ingresos que consideran que podrán obtener.



En este sentido, ha insistido en que sería importante que se constituyera el Gobierno central, porque si el país va de nuevo a elecciones generales en noviembre, "todo se retrasaría".



"Pero lo importante, y ya lo dije en su momento es que tenemos garantizadas las entregas a cuenta, y eso es un importante alivio para nuestra tierra", ha apuntado.