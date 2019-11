Coalición Canaria se suma al PP y a C`s en sus enmiendas a la totalidad a los presupuestos de 2020

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, ha afirmado este martes que “seguramente” apoyarán las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos a los presupuestos de la comunidad autónoma para 2020, ya que para los nacionalistas “no obedecen al interés general” sino que van enfocados a “cumplir los compromisos políticos” del Ejecutivo.



José Miguel Barragán, en rueda de prensa, ha señalado que hay coincidencias con las enmiendas presentadas por los dos otros partidos que también forman parte de la oposición.



En su opinión, el gobierno debió presentar unas cuentas “más equilibradas” entre gasto social y generación de empleo y, sin embargo, en su propuesta no hay medidas para incentivar la economía para que no se destruya empleo, ha opinado.



El secretario general de CC considera que el Gobierno incluye en su proyecto presupuestario una "trampa" vinculada a la puesta en marcha de la renta ciudadana, al incluir 27 millones de euros para la aplicación de la ley, que aún no está aprobada, que regulará esta subvención.



Según CC, habría sido "más fácil, más ético y más transparente" aplicar estos recursos a la ley de servicios sociales que está en vigor y así no presentar una "trampa presupuestaria", pues de ese dinero no se podrá disponer en un periodo mínimo de seis meses, cuando se apruebe la ley de renta ciudadana.



También se ha referido al reparto del presupuesto entre las islas y ha advertido de que La Gomera es la única isla que no sufre la bajada presupuestaria que sí tienen el resto de islas sino que, por el contrario, mantiene los niveles de inversión y transferencias similares a 2020.



Para Barragán "no hay una justificación" sobre por qué La Gomera es la única isla que no baja su presupuesto, por lo que ha pedido al Gobierno canario que aclare cuál es el motivo que ha hecho que en esta isla se haya podido llegar a un equilibrio y se mantengan los proyectos.



En cuanto a sanidad, CC duda "seriamente" de que con estos presupuestos el Gobierno vaya a ser capaz de reducir las listas de espera sanitarias, unas listas que durante los sucesivos gobiernos de CC se han colocado como las más elevadas del país, con 147 días de espera.



En educación, Barragán ha recordado que tres de los partidos firmantes del cuatripartito que sustentan al Gobierno exigían aumentar la financiación y aseguraban que se podía llegar a una inversión del 4% del PIB. Sin embargo, ha continuado, critica que no llegan siquiera al 3,9% del PIB en el presupuesto "más elevado de los últimos años".



Para CC, el proyecto presupuestario contiene "unas intenciones grandilocuentes" que se convierten "en puro postureo" ya que "ignora completamente" un contexto socio económico "nada halagüeño" para 2020.



"No equilibra el crecimiento del presupuesto para permitir una apuesta por el empleo que es, en definitiva, una apuesta por el crecimiento económico que permita oportunidades laborales para la ciudadanía", ha aseverado Barragán, cuyo partido considera que el Ejecutivo no se esfuerza en ayudar a la reactivación económica.



En su opinión, la política fiscal del nuevo Ejecutivo no obedece al interés general sino que va enfocada a cumplir con los "intereses políticos" del Gobierno en vez de a "incentivar la economía para que no se destruya empleo".