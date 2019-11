Coalición Canaria no votará a Vox para la Mesa del Congreso

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha avanzado este viernes que no apoyará a ningún candidato de Vox para formar parte de la Mesa de la Cámara, pero ha subrayado que el 'cordón sanitario' que ahora propugnan el PSOE y Unidas Podemos tendría que haberse desplegado durante la campaña electoral y los debates porque lo que deben hacer los demás partidos es "desmontar con argumentos serios" las tesis de la formación que lidera Santiago Abascal.

En una rueda de prensa en el Congreso, Oramas ha recordado que ella sólo cuenta con un voto y que tiene "libertad" para decidir su posición en las votaciones que tendrán lugar el 3 de diciembre, cuando se elija a los miembros de la nueva Mesa de la Cámara. Según ha recordado, en la anterior legislatura apoyó a la socialista Meritxell Batet para la Presidencia y a la 'popular' Ana Pastor para la Vicepresidencia y lo hizo, no por motivos ideológicos, sino porque consideraba que eran "dos personas excepcionales para dirigir" el órgano de gobierno de la institución.

En esta ocasión tiene claro que no apoyará a ningún aspirante de Vox --como, según ha dicho, en la pasada legislatura no respaldó a ninguno de Unidas Podemos-- y decidirá su voto en función de quiénes sean los candidatos que propongan los demás partidos. En cualquier caso, Oramas ha dejado claro que en su opinión "el problema de Vox no es que logre una Vicepresidencia o una Secretaría" en la Mesa de la Cámara, sino que no se rebatan sus argumentos.

Por eso ha vuelto a recriminar a los líderes de PSOE, Unidas Podemos, PP y Ciudadanos que no aprovecharan para replicar a Abascal ante los "cinco millones de personas" que vieron el debate que los cinco protagonizaron durante la campaña electoral en RTVE.

"Hay que desmontar con seriedad, no con bromas ni descalificaciones determinados temas que se han hecho virales y han llegado a la gente", ha remarcado la diputada nacionalista canaria.