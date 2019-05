Espino (Cs) promete "ser el salvavidas naranja de las familias" en Canarias

La candidata a la Presidencia de Canarias por Ciudadanos, Vidina Espino, ha presentado en la tarde de hoy su propuesta para el Archipiélago en la que el partido que quiere liderar en la comunidad autónoma sea "el salvavidas naranja para las familias".



Su apuesta política se centra en el "compromiso de bajar cada euro que subirá Pedro Sánchez con los impuestos" con una política de "ayudar a las familias, medianas y pequeñas empresas y autónomos a sobrevivir a la subida de impuestos", según ha dicho.



En el marco de las ayudas a las familias ha señalado que "para las monoparentales con dos hijos proponemos ayudas de 1.200 euros al año y a las de tres, 2.400 euros", además de "devolver la gratuidad de los libros de texto e implantar la educación de 0 a 3 años".



En cuanto a empleo, "ayudaremos a las 200.000 personas que en Canarias buscan empleo con oportunidades a emprender, a los nuevos autónomos con la tarifa plana por dos años" que sea "efectiva y real".



También ha planteado la necesidad de "eliminar burocracia a las pequeñas y medianas empresas, y que se les pague a 30 días" así como "mejorar la gestión de la sanidad con un chequeo a todo el sistema sanitario público" para analizar "dónde se está invirtiendo cada euro y trabajar en reducir las listas de espera de la mano de los profesionales y no echándoles la culpa".



Además, Espino se ha comprometido a "exigir que lleguen los 40 millones de euros del Plan de Infraestructuras para Canarias educativas para poder eliminar los barracones de los colegios de las islas".



En cuanto a dependencia, ha apuntado, "vamos a reclamar un fondo de garantía nacional para que se paguen las ayudas a la dependencia" y que estas "se gestionen por los dependientes y sus familias y que sean ellos los que decidan como ser atendidos sin que se les imponga un modelo".



En lo relativo al turismo, "hay que modernizarlo y renovarlo", con un turismo que sirva "de impulso a otros sectores como las nuevas tecnologías, y que ayude a repoblar y conectar el turismo con el campo".



Ciudadanos se plantea "como la única alternativa real de cambio", porque "va a regenerar la política en Canarias" cerrando "los chiringuitos políticos y todo el gasto superfluo".



Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Correa, ha hecho hincapié en que Ciudadanos "trae propuestas y soluciones", en cinco ejes principales.



Estas medidas parten de "un plan de movilidad que acabe con el caos circulatorio con una gestión intermodal", además de un "diagnóstico de barrios gracias a un compromiso con la ULPGC para ver sus necesidades y establecer una hoja de ruta e inversiones, así como el mantenimiento de estas inversiones".



Además, ha resaltado la creación de "un plan para el litoral y para recuperar playas y que la ciudad vuelva a mirar al mar".



También ha planteado una "rebaja fiscal para las familias, autónomos y emprendedores", para que "ese superávit que tenemos en los bancos pase a los bolsillos de los ciudadanos" y así "crecer económicamente, con una rebaja del iBI del 15% y la reducción de la tasa de apertura de negocios".



La diputada por Ciudadanos Melisa Rodríguez ha recalcado que a estos comicios, la formación naranja "llega con los deberes hechos, como el partido que más alegaciones ha presentado a pesar de no estar en el Parlamento de Canarias".



Para Rodríguez "hemos demostrado que se puede trabajar desde fuera, sin tener sillón y trabajando en equipo" porque "nos dijeron que no era posible y ahora tenemos 40.000 canarios más que nos han dado su confianza".



Ciudadanos "no deja de crecer", por lo que "continuaremos dejándonos la piel en sacar adelante los convenios y en quitarnos la mochila de complejos" que sufren los canarios.