El Gobierno vuelve a incumplir sus promesas con la carretera de La Aldea

3 de julio de 2017, el día que marca un antes y un después en la historia de La Aldea de San Nicolás, se inaugura la primera fase de la nueva vía que une el pueblo con Agaete. Son sólo 10 kilómetros, pero justifican muchos años de lucha y sacrificio; con ellos, los aldeanos por fin ven luz al final del túnel. La nueva carretera, con dos fases, es considerada como el final de un principio y el principio de un fin para el municipio. Aquel 3 de julio, ante los vecinos, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se compromete a que en 2018 comenzarían las obras del segundo tramo. “Esta carretera no se puede dejar más. El pueblo de La Aldea ya ha esperado demasiado”, lamentó. Pero el líder nacionalista no se quiso quedar ahí, fue mucho más allá, y aseguró que su intención era comenzar a negociar con el Estado el cierre del anillo insular de Gran Canaria. Hasta el momento nada se sabe de esa obra en Gran Canaria que hasta ese momento no se había mencionado, ni relacionado con la carretera de La Aldea. Y allí, a su sombra, se encontraba, asintiendo, el consejero de Obras Públicas del Gobierno regional, Pablo Rodríguez.

Cuatro meses después de la inauguración, en diciembre de 2017, Canarias Ahora publica la intención del Gobierno de Canarias de agilizar la ampliación del muelle de Agaete para aprovechar los escombros de la segunda fase de la carretera de La Aldea. En ese momento, el vicepresidente afirmó a este periódico que se estaba trabajando para resolver la licitación de los dos proyectos en el primer trimestre de este año y así comenzar las obras este 2018. Ya ha pasado un mes desde esa fecha y aún siguen los vecinos esperando a que se licite la obra.

Que los aldeanos han sufrido durante décadas las innumerables mentiras de políticos que utilizaban la carretera para hacer sus campañas electorales no se le puede esconder a nadie. Ya casi han transcurrido dos décadas desde que el Gobierno de Canarias sacara a licitación pública el proyecto de construcción de la carretera en mayo del año 2000. Comenzaron los trámites burocráticos y, nueve años después, en 2009, se adjudicaron las obras del primer tramo (La Aldea de San Nicolás-El Risco de Agaete), el objetivo era que en septiembre de 2012 los aldeanos tuvieran carretera.

Entre vaivenes, las obras avanzaban con muchas dificultades, se llegaron a perforar los dos túneles de 3.162 metros, y justo en ese momento, se cortó la financiación por la fuerte crisis económica que se vivía en el país. La tristeza invadió el pueblo cuando los vecinos vieron que las máquinas comenzaban a marcharse y dejaban la vía a medias para irse a otras infraestructuras.

Una buena nueva llega en 2015, se reanudan las obras de la primera fase. Se fija un nuevo objetivo, verano de 2016. En una visita al municipio, el por entonces presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (CC), dijo: “Este es un tema muy sensible y nadie discute que es una de las prioridades de Canarias” y aseguró que en las fiestas de La Aldea de 2016 ya se podría circular por la nueva vía. Además, comentó que “habría que ir pensando ya cuando se pone en marcha el tramo de El Risco-Agaete”. Llegó la fecha y aún no había carretera. Otra promesa incumplida.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y los alcaldes de La Aldea de San Nicolás, José MIguel Rodríguez, y de Agaete, Antonio Calcines, durante la visita que realizaron este lunes a las obras de la carretera de La Aldea (GC-200). EFE/Elvira Urquijo A.

“No habrá más retrasos. Antes de que finalice 2016 entrarán en funcionamiento la nueva carretera de La Aldea y la IV fase de la circunvalación”, dijo Ángel Víctor Torres en mayo de ese mismo año. La realidad es que se abrió al tráfico la autovía que va desde la capital grancanaria hasta Arucas, pero el municipio del oeste de la isla debía seguir esperando. “Estamos hablando de una demora de dos o tres meses, algo que no me gusta ni a mí ni a lo aldeanos, pero las obras han seguido, ni se han paralizado ni bloqueado”, afirmó el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.

Antes de que finalizara ese año, La Aldea de San Nicolás se lleva otro palo, la GC-200, concretamente el tramo de la primera fase, se cierra para siempre. Un gran derrumbe en Andén Verde provocó que la carretera quedara cortada definitivamente, y la promesa de que a final de año se inauguraría la nueva vía, estaba cada vez más lejos. Y así fue, llegó el final del año y no había indicios de la apertura, los vecinos de La Aldea tenían que utilizar la carretera del sur, en dirección a Mogán, para comunicarse con el resto de la isla.

Cuatro meses después de que comenzara 2017, concretamente el 7 de abril, se convierte en un gran día para el municipio, entre lágrimas y abrazos los vecinos de La Aldea recibían a los políticos que venían a visitar el primer tramo de la primera fase de la nueva vía. Aún no había acabado la obra, pero ya estaban comunicados con el norte de la isla, solo quedaban tres kilómetros para dar por finalizada la primera fase.

El presidente y vicepresidente del Gobierno de Canarias junto a otras autoridades y vecinos de La Aldea

Llegó el 3 de julio de ese mismo año y vuelve a llegar la alegría al pueblo. Los máximas autoridades políticas de Canarias vuelven a visitar La Aldea para dar por finalizado el primer tramo de la nueva carretera. Era un día de celebración, pero también era día para reivindicar la segunda fase de la obra. Allí, el presidente del Gobierno se comprometió a que las obras comenzarían este año.

En este momento, y cuando ya han pasado cuatro meses desde que comenzara 2018, desde el gabinete de prensa de consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias aseguran que “la licitación y la adjudicación de la obra tendrá lugar este año”. Cierto es que no se atreven dar una fecha concreta y cada vez hay más voces que ponen en duda la afirmación de que las obras empezarán como habían prometido.

El presidente del Foro Roque Aldeano, Pedro Montesdeoca, lo tiene claro: “Yo estoy convencido de que las obras no comenzarán este año. Yo, con que se licite, me daría con un canto en los dientes”. El dirigente del colectivo considera que “el problema es que para las elecciones del año que viene la carretera de La Aldea es una oferta buena”.

El alcalde de Agaete, Juan Ramón Trujillo (PSOE), confía en que la obra se licite antes de final de año, pero no cree que se empiece a trabajar antes de diciembre. “Siempre se oyó por parte del vicepresidente que se iba a licitar en 2018 y se iban a comenzar las obras, lo que pasa es que uno está un poco quemado ya con este tema; pero bueno, si se va a licitar y las obras comienzan en enero, pues estupendo; si empiezan más tarde de enero vamos a tener un problema”, aclara Trujillo. “Yo prefiero ser un poco más conservador con este tema”, finalizó el alcalde.

Inauguración de la carretera de La Aldea

Por su parte, Tomás Pérez (PSOE), alcalde de La Aldea, solicita al gobierno que sea “lo más diligente” posible. “El consejero dice que en 2018 comenzarán las obras, lo que le pido es la mayor rapidez en todo el procedimiento administrativo”, explica el aldeano. Además, recuerda que hay que publicar la aprobación del proyecto y el gasto plurianual, la licitación, publicar el boletín de la Unión Europea, concurrir las empresas, el período que tienen para presentar las ofertas, estudiar esas ofertas “y se va el tiempo”. “Lo que queremos es que la obra empiece este año sin falta, que es lo que se comprometió el presidente también”, recuerda Pérez.

En las últimas semanas se ha conocido que el Gobierno ha aprobado el primer proyecto que existía, que se tuvo que modificar porque era de hace muchos años. Desde el gabinete de prensa de Rodríguez explican que en estos momentos se tramita en Intervención la autorización del pago plurianual de la obra y detallan que el siguiente paso es elevarlo a Consejo de Gobierno para iniciar el proceso de licitación. Y ahora, “lo que tenemos que hacer es iniciar la licitación en sí”, dijeron.

“Nosotros iniciamos el proceso de expropiaciones con el objetivo de que la gente estuviese informada, de que no se vulnerase ningún derecho”, aclaran. Cabe recordar que fue en l as últimas semanas del pasado mes de enero cuando se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la orden por la que se sometía a información pública el expediente de expropiación para la ejecución del proyecto de la segunda fase. “En breve se comenzará a citar a los interesados para la firma de acta de ocupación, las cantidades en total no están todavía cerradas porque pueden variar mucho”.

En cuanto a la aprobación del proyecto, desde el Foro Roque Aldeano opinan que es positivo desde el punto de vista de que se da un paso más, pero creen que se tenía que haber hecho anteriormente. “Antes de terminar la primera fase ya se los estábamos reclamando, que la modificación del proyecto fuera caminando, sin embargo, yo no sé cuantas portadas de periódicos llevan desde el año pasado hasta ahora”, critica Montesdeoca.

Manifestación a favor de la carretera de La Aldea en el Parque San Telmo

“Si ya tienes el dinero, que encima te lo tienen que devolver desde el año 2012 hasta ahora, que es todo lo que se perdió por el retraso del convenio de carreteras, ¿pues qué pasa?”, se cuestiona el presidente del colectivo. Y él mismo se contesta: “Parece que están esperando algo más, la compensación con Tenerife o algo, todo el mundo dice que es la prioridad, pero esto no camina”, lamenta.

Asimismo, recuerda Pedro Montesdeoca que ha solicitado una reunión con el consejero de Obras Públicas y los alcaldes de los dos municipios y que hasta ahora no ha recibido respuesta. Desde los dos ayuntamientos muestran su apoyo al Foro Roque Aldeano y piden la reunión para que se concreten las fechas.