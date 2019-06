Ibarra asegura el pacto de progreso y que "no habrá sorpresas" en el Cabildo de Gran Canaria

El portavoz del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria, Luis Ibarra, ha dicho este martes que "lo ideal es un pacto de progreso con Antonio Morales de presidente", al ser Nueva Canarias (NC) la lista más votada, y ha asegurado que "no habrá sorpresas" en esta corporación insular.



Tras reunirse con Morales, Ibarra ha dicho que el encuentro ha sido "muy positivo" y que ambos grupos han coincidido en que "lo mejor es reeditar el pacto de progreso que existió en el Cabildo los últimos cuatro años".



"A partir de ahora hay que trabajar para que en los próximos días se acuerde una estructura de gobierno y los perfiles" para las diferentes áreas, ha añadido.



Tal y como ha afirmado, este pacto se configuraría con "Morales presidente, como cabeza de la lista más votada", que ganó las elecciones y, por tanto, "inmediatamente es presidente y, si se edita el pacto, será así".



Para Ibarra ha sido un encuentro para estar "muy satisfecho" y ha previsto "fijar la fecha para una próxima reunión este jueves o viernes", algo que podría ser "algo precipitado" en su opinión, pero "si no se llega a firmar el sábado, seguramente el objetivo será tenerlo la próxima semana".



Ante la posibilidad de que Podemos forme parte del pacto de gobierno, Ibarra ha recalcado que eso será analizado por el presidente en las siguientes reuniones, ya que "solo se ha hablado de PSOE y NC, que juntos alcanza la mayoría absoluta".



Además, ha informado de que "no se ha hablado de la distribución de áreas", sino de programas electorales que, en el caso del Cabildo "son muy homogéneos", por lo que prevé que "no habrá sorpresas".



En cuanto a los posibles puntos de discrepancia entre partidos, Ibarra ha indicado que "siempre hay asperezas y las hemos manifestado en la campaña", pero ha agregado que "se trata de recuperar la lealtad y el sentido común para avanzar en el pacto de progreso".



Luis Ibarra ha agradecido también que haya habido "otros partidos que se han acercado una posibilidad para apoyar al PSOE en el Cabildo", pero a su juicio "lo lógico es un pacto de progreso y que este tipo de acuerdo esté también en el Gobierno de Canarias".

El PP no da por cerrado el pacto PSOE-NC

El portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria, Marco Aurelio Pérez, no da por cerrado el pacto entre NC y el PSOE, ya que los socialistas han convocado este jueves a los populares a una reunión a la que también acudirá Ciudadanos.

Aún así, Pérez ha calificado su reunión con Antonio Morales (NC) de "corta, clara y efectiva", porque "parece que tiene amarrado un pacto con el PSOE". Sin embargo, ha reiterado que el PP "va a ser fiel a Gran Canaria y al compromiso con la isla" y ha agregado que "ya se verá si Luis Ibarra es un hombre de palabra o no".



Así, Pérez ha desvelado que en ese encuentro se hablará de "un cambio en la presidencia del Cabildo de Gran Canaria", y que espera que "todo lo que se ha hablado por la mañana se torne en la tarde".



En su opinión, Nueva Canarias "se balancea hacia ambos lados" porque su líder, Román Rodríguez, "se acuesta con un partido y se levanta con otro".



El pacto de NC con el PSOE, a su juicio, "avanza muy rápido", aunque la formación nacionalista le ha comentado que "nada tiene que ver con el gobierno regional".



Para Pérez, esta situación le "choca" porque la reunión "es para hablar del pacto para el Cabildo con los grupos de tres formaciones" en la institución.



Según ha reflexionado, "si nos ha convocado es porque la posibilidad está abierta", aunque Morales le ha dicho que tiene "un pacto amarrado con los socialistas".