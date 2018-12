Loro Parque pretende construir el Siam Park en Gran Canaria sin cumplir con sus obligaciones urbanísticas

Más de dos años después de la fecha prevista para su apertura, el proyecto de la empresa Loro Parque para construir el parque acuático Siam Park en el sur de Gran Canaria continúa empantanado sin que se haya movido una sola piedra. La entidad propiedad de Wolfgang Kiessling sigue sin cumplir sus obligaciones urbanísticas y medioambientales en relación con los expedientes de Gestión y Urbanización y en el de Obra Mayor, tramitados por el Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana, con el que mantiene un tira y afloja desde hace años.

“La iniciativa de ejecución urbanística para el desarrollo del indicado suelo urbanizable se encuentra en trámite, sin que se haya cumplimentado por el promotor los diversos requerimientos efectuados por este Ayuntamiento para proceder a la aprobación inicial de la misma, tal y como exigen los procedimientos previstos en la normativa de aplicación”, explica el Consistorio del municipio grancanario en su sexto y último informe emitido en septiembre de este año sobre este asunto.

Este razonamiento contrasta con la posición de Loro Parque S.A., que tilda de “nulos de pleno derecho” los requerimientos de la administración porque el proyecto ha sido declarado de interés general, por el Cabildo insular, y estratégico, por el Ejecutivo regional, lo que otorga una “tramitación preferente y abreviada”. Además, la promotora también considera que el Consistorio le exige costear obras que no le competen porque, a su juicio, deben ser sufragadas por la administración pública, en concreto la rotonda de acceso a Playa del Inglés.

Existe un “error” y una “errónea” interpretación al “imponerle como carga urbanística unidades de obra de la Glorieta, ejecutada por el Consorcio de Maspalomas a instancias del Ayuntamiento”, argumenta Loro Parque S.A. Esta obra en principio debía ser costeada con fondos públicos pero, tras una denuncia del colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, la Fiscalía concluyó que el pago de más de 300.000 euros por esa infraestructura debe correr a cargo de Loro Parque S.A. Por esas razones, la promotora solicita al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que dicte la oportuna resolución que permita el desarrollo del proyecto respetando los plazos que establece el marco normativo y su tramitación preferente”, atendiendo al “principio de congruencia”.

Ante estas peticiones, el Consistorio del municipio grancanario vuelve a desestimar sus alegaciones porque toda declaración relativa al interés general está sometida al principio de legalidad, es decir, aunque el proyecto tenga declaraciones del Gobierno de Canarias o del Cabildo insular para agilizar su tramitación, esto no exime a la promotora de cumplir con sus obligaciones previas al otorgamiento de la licencia, comprendidas tanto en la legislación urbanística y sectorial así como con el planeamiento urbanístico en vigor.

El Ayuntamiento también explica que no ha aprobado la petición de Loro Parque S.A. “porque los documentos presentados están incompletos y su contenido no se ajusta a la normativa de aplicación”. Además, esgrime que para otorgar la licencia solicitada, el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental.

Por último, acerca de las cargas urbanísticas, el Consistorio se basa en el propio Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMMIC) en el ámbito de El Veril, un documento publicado en el BOC. Se trata de un texto redactado por la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. para desarrollar el marco normativo que permita la construcción del Siam Park.

El Consistorio explica que, según el PMMIC, las actuaciones privadas comprenden el espacio ajardinado con dotación, la plaza de acceso al parque temático, la pasarela peatonal y ciclista, así como la rotonda de acceso a Playa del Inglés. Y concluye que, aunque el documento sustituya a la ordenación urbanística de ese sector, “no modifica la legislación de aplicación” y “el principio de congruencia que se exige también está sometido a legalidad”.

A preguntas de este periódico, Loro Parque S.A. considera que toda esta argumentación que mantiene el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana es “incierta”, porque a su juicio el “estancamiento, demora y retraso en las licencias y autorizaciones para el inicio de las obras” es responsabilidad única de la administración que “de forma caprichosa está continuamente exigiendo nuevos requisitos, con la exclusiva finalidad de alargar innecesariamente los trámites”.

Sobre las cargas urbanísticas, la sociedad acude al PMMIC para justificar su postura, señalando que el documento recoge en su artículo 23 que la construcción de la rotonda de Acceso a Playa del Inglés debe ser sufragada por la administración publica. Por ello, critica que el Consistorio “una vez más, intenta imponer más cargas urbanísticas que de acuerdo con la ley no son imputables al Promotor, sólo son imputables las cargas legales”.

Sin embargo, desde Loro Parque S.A. reconocen desconocer el “informe del Ministerio Fiscal” en el que resalta que es la familia Kiessling quien debe hacer frente a la ejecución de dicha obra, al no haber sido “parte en tales diligencias”; a pesar de ello, no dudan en afirman que “si a la Fiscalía se le expone lo dispuesto en el Decreto que regula el Plan de Modernización, seguramente coincidirá con nuestro planteamiento”.

Una disputa que llega a los tribunales

La idea de construir un Siam Park en el sur de Gran Canaria comienza a tomar forma en 2014, cuando Loro Parque S.A. compra los terrenos donde pretende ubicar parte de su proyecto a la familia Del Castillo. Un año después, el Consejo Insular de Aguas aprueba la concesión administrativa para ocupar terrenos de dominio público hidráulico del cauce del barranco de El Veril, autorizando además la canalización.

Así, consigue un total de 179.488 metros cuadrados donde ubicar no solamente su parque acuático, sino también un hotel (que se planea construir en dominio privado del parque) junto a todas las actuaciones urbanísticas que comprende una obra de este calado (zonas verdes, aparcamientos o peatonalización). Ese mismo año, el Cabildo de Gran Canaria, con José Miguel Bravo de Laguna al frente, lo declara de “interés general”.

En diciembre de 2015, el Gobierno tramita y aprueba el PMMIC con la finalidad de agilizar la construcción de la obra de Loro Parque S.A., pues sustituye las determinaciones urbanísticas vigentes para ese sector, como es el Plan General de Ordenación del municipio de San Bartolomé de Tirajana de 1996, con el fin de “impulsar la renovación y modernización turística mediante la actuación privada de implantación de un equipamiento estructurante turístico”. Pero deja bastante claro que no se podrá “clasificar o reclasificar suelo, si no existe acuerdo municipal previo que lo permita”.

A este documento se le añadirá en septiembre de 2017 la declaración por parte del Ejecutivo regional del proyecto como de “interés estratégico”, lo que también ayuda a acortar los trámites. Este plan es clave porque marca la hoja de ruta que debe seguir la promotora para sacar adelante su proyecto, pero deja patente que precisa del visto bueno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para poder comenzar a construir su obra, que en julio de ese mismo año había otorgado la licencia de edificación para la canalización del cauce público del barranco, una actuación básica antes de construir el parque acuático.

Ya solo quedaban los últimos trámites para poder urbanizar y edificar, pero para ello Loro Parque S.A. debía presentar un documento detallando el proyecto y ajustándolo al PMMIC. Así lo hizo en octubre de 2017, solicitando que se tramiten los acuerdos, así como “el proyecto de urbanización para de esa forma desarrollar” el Siam Park, pero el Consistorio deniega la solicitud al “resultar incompleta”.

Esta situación se repite hasta en seis ocasiones desde octubre de 2017 hasta septiembre de este año, pues cada documento presentado por Loro Parque S.A. ha sido denegado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que además, por acuerdo de Junta de Gobierno, ratificó en abril de 2018 la desestimación de la propuesta de la promotora, que en enero reclamaba que se le concediese la licencia.

Ante esto, el promotor presenta una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en junio contra esa resolución, que es admitida a trámite en noviembre, y en la que además considera que ha dejado de obtener 14,5 millones de euros en concepto de lucro cesante.

Por todo ello, las discrepancias en torno a la tramitación de este proyecto entre la sociedad de Wolfgang Kiessling y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha alcanzado no solo los tribunales sino también el debate público, pues el propietario de Loro Parque S.A. ha declarado a los medios de comunicación que la administración ha entorpecido y paralizado el proyecto porque no quiere que se lleve a cabo, mientras que desde el Consistorio defienden que la promotora ha tramitado de forma “negligente” los permisos para construir el parque temático.

En cualquier caso, hasta que no se subsanen los requerimientos necesarios el Consistorio no puede otorgar la licencia y, además, con el caso en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, la posibilidad de ver un Siam Park en el sur de la isla no ocurrirá, al menos, a corto plazo.