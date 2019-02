Nueva Canarias y Coalición pugnan por ser el adalid de los isleños en el debate de la Nacionalidad

La segunda jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria de 2019, último de esta legislatura, ha comenzado con el enfrentamiento entre el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC), y el líder de Nueva Canarias (NC). Ambos se enfrascaron durante más de una hora y media por situarse como el único adalid de los isleños en Madrid.

Rodríguez acusó a Clavijo de ser un “ruin” y un "mal gobernante" al frente de un Ejecutivo de "aficionados, que no tiene propuestas, planes ni proyectos y que "confunde al pueblo con sus amigos", al mismo tiempo que mantiene a las islas en el paro, la pobreza y con los peores servicios públicos de España. Así, defendió que su partido tiene el “aval” de defender Canarias “como nadie, con resultados palpables y medibles”.

Por el contrario, Clavijo ha achacado a Rodríguez tener un “ego” mucho más grande que el suyo y tiró de ironía para lamentar que su capacidad dialéctica esté por debajo. Pero aseguró que desde su formación anteponen al Archipiélago “por encima de todo y de cualquier sigla política”, y volvió a referirse a la enmienda a totalidad que su formación presentó a los Presupuestos Generales del Estado de 2019. “Esperábamos más valentía por parte de Nueva Canarias” y no ser "un cómplice necesario de que Canarias no reciba más de 300 millones de euros de los presupuestos de 2018”, ha afirmado Clavijo.

El presidente de Nueva Canarias replicó a Fernando Clavijo que todos los avances en esta legislatura, como el Estatuto, el REF, la desvinculación de la financiación autonómica, los fondos presupuestarios estatales o el 75% de descuento de residente se han conseguido gracias a los grupos parlamentarios y sus negociaciones, no al Ejecutivo regional, que ha estado “ausente y no ha hecho nada en los asuntos de su competencia”. Así, “en desempleo, en pobreza, en sanidad, en educación y en dependencia, Canarias se ha alejado de la media española, todo ello competencia autonómica”, ha dicho Rodríguez.

"Nueva Canarias se cree que Canarias la ha gobernada Pedro Quevedo desde Madrid", ha señalado Clavijo, quién ha apuntado que, con "errores y aciertos", Canarias lo ha gobernado "el Gobierno de Canarias". Y justificó que el Archipiélago esté debajo de la media española porque “siempre ha tenido el peor coche, porque siempre se le ha tratado peor". De esta manera, considera que Rodríguez, al concurrir junto al PSOE a las elecciones, se ha olvidado de "que nos tratan de forma injusta".

"El problema de Canarias no es el coche, es el piloto, es usted. Esto descarrila por usted, porque no tiene un proyecto, usted ha naufragado", le dijo a Clavijo. "Esta sociedad se empobrece, retrocede, desconverge, y además es la sociedad que peor reparte la riqueza, la que tiene más paro, más pobres y peores servicios. ¿Cómo se puede sacar pecho y decir que esto va bien?", preguntó Román Rodríguez.

"Se le ha pegado discurso populista de Podemos" ha agregado el presidente. También ha acusado a Nueva Canarias de aliarse con el PSOE y Podemos para sacar adelante “la moción de censura” al Gobierno de Mariano Rajoy, sin que “su voto haya valido nada” porque a su juicio lo único que se esperaba de los partidos nacionalistas era la defensa del foro de Canarias.

Por su parte, Rodríguez acusó a Fernando Clavijo de ser el presidente más de derechas de la historia de Canarias, una ideología que comparte con Ana Oramas, Carlos Alonso y Rosa Dávila, que son los cuatro que mandan en el "partido regionalista" que representan y en el que no todos son como ellos.

"Alguna" hubiera querido estar en la Plaza de Colón en la manifestación de las derechas, según dijo Rodríguez que le consta, y añadió que Ana Oramas es más de derechas que Pablo Casado y Albert Rivera y "sacaría más votos en Cuenca que aquí" con su españolismo."Ustedes piensan como el señor Casado, como el señor Rivera y casi como el otro", dijo en alusión al líder de Vox, Santiago Abascal.

Así, les advirtió de que "se les acabó el tiempo", porque CC tiene el 18% de los votos y ha gobernado gracias al PSOE dos años y al PP otros dos, pero "no parece que vayan a más". Y anunció que, si su partido participa en un gobierno alternativo tras las elecciones de mayo, lo primero que hará será "revertir la bajada irresponsable de impuestos" que no impactan para nada en la vida de la gente pero que se detraen de la sanidad, la educación y los servicios sociales. También sacarán adelante una ecotasa turística para mejorar el destino, pondrán como mínimo 6.000 viviendas públicas en alquiler y recuperarán "los derechos perdidos" de decenas de miles de dependientes que no reciben prestación.