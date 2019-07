Nueva Canarias y PSOE siguen sin sellar un acuerdo para el Cabildo de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado que las negociaciones sobre el reparto de áreas de la corporación insular con el PSOE continúa y que "no hay líneas rojas", aunque ha insistido en que "Hacienda seguirá ligada a Presidencia".



Sin embargo, la consejera socialista Isabel Mena ha señalado que las propuestas planteadas por su partido están vinculadas a áreas como "Hacienda y Cooperación Internacional", que están "sobre la mesa", así como "distintos cambios de consejerías, aunque respetando gran parte de las que ha ostentado Nueva Canarias en los últimos cuatro años".



Entre las opciones, ha detallado, están "Hacienda o Cooperación Institucional por ser dos consejerías importantes pero también otras de carácter económico", que entiende que "deben estar repartidas de forma equitativa entre las dos fuerzas más votadas", como es el caso "de Industria, Comercio y Artesanía, por poner un ejemplo", ha señalado.



Ante esta información, Morales ha opinado que se trata de "información contradictoria", porque tal y como ha señalado tras una rueda de prensa celebrada en la sede de la Corporación "la comisión encargada de negociar no se ha reunido hoy", y "posiblemente lo hará el miércoles por la mañana". Aunque "hay otras propuestas planteadas por el PSOE, se decidirán entre las dos organizaciones políticas negociando", ha dicho.



Ante la posibilidad de una moción de censura, Morales se ha mostrado confiado y "sin ningún temor" porque "así lo han expresado el secretario general del PSOE y los miembros del partido".



Aunque ambos han coincidido en que "no hay líneas rojas", para Mena el Cabildo está "ante una nueva realidad de un proceso electoral, con dos partidos prácticamente empatados entre Nueva Canarias y el Partido Socialista" a los que separan "unos pocos votos con los mismos representantes en la institución".



En su opinión, esto indica que "debe haber un acuerdo equitativo, equilibrado y satisfactorio para todas las partes".



Según ha recalcado la consejera, el PSOE ha sido "sumamente flexible a lo largo de este mes" porque la voluntad "es siempre llegar a un acuerdo de estabilidad en el Cabildo".



En este sentido ha explicado que "no hay líneas rojas infranqueables", porque "aunque queremos la consejería de Hacienda, si eso es una línea roja vamos a poner Cooperación institucional y varias propuestas distintas" aunque "a día de hoy no han fraguado en un acuerdo".



Además, este lunes por la tarde "habrá una reunión de la dirección del Partido Socialista que será quien marque el rumbo esta semana" con el objetivo de "llegar a un acuerdo y para un gobierno estable en esta institución con Nueva Canarias y que también incluya a Podemos".



La intención es "llegar a un acuerdo, tenemos una propuesta que esperamos que sea aceptada y que es flexible", porque "el PSOE no ha puesto muros en ningún momento de la negociación", pero "también deberá haber una voluntad de acuerdo por la otra parte", ha señalado Mena.



El escenario que contempla, según ha apuntado, "es un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, será la dirección del partido quien tome la decisión". Para la consejera la prioridad es "la estabilidad y la mayoría para que funcione con normalidad" en el Cabildo.



Ante las dudas de si las dificultades tienen que ver con problemas personales entre los representantes, Mena ha indicado que "no hay problema de personalismos ni personas concretas para alcanzar un pacto".