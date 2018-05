El líder del PSOE en Canarias tilda de "logro parcial" el 75% frente a la "injusticia" con los pensionistas

El líder del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este miércoles que su partido comparte la necesidad de elevar la bonificación de los billetes de residente al 75%, pero lo considera una "logro parcial" frente a las "injusticias" que sufren parados y pensionistas en las islas.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha advertido por ello a NC y CC de que, al apoyar en estas condiciones los presupuestos del Estado de 2018, "consolidan injusticias" en Canarias, especialmente con "las pensiones no contributivas, los pensionistas, los parados y los trabajadores que no llegan a fin de mes".

Sobre las declaraciones de NC de que el Gobierno canario podría aprovechar el dinero que le llega de más del Estado para mejorar las pensiones no contribuitivas, Torres ha subrayado que éstas son "competencias del Ejecutivo central" y que es en el Congreso de los Diputados "donde hay que pelear su mejora, en los presupuestos generales del Estado".

"El PSOE lo ha hecho y lo va a hacer, y quienes apoyan las cuentas y se colocan medallas de logros parciales importantes, como pueden ser las bonificaciones de los viajes con la península, creo que no han hecho el esfuerzo suficiente para que esto vaya a las personas que más están sufriendo", ha destacado Torres.

El dirigente socialista ha reconocido que, aún no siendo de su competencia, "el Gobierno de Fernando Clavijo (CC) podía haber hecho un esfuerzo muchísimo mayor y el PSOE lo puso en un documento y razón básica por la que votamos en contra de las cuentas regionales".

"Lo que tienen que hacer Pedro Quevedo (NC), Ana Oramas (CC) y el PP de Canarias es cuestionar si con su voto favorable no están realmente consolidando en el que las pensiones no contributivas, los pensionistas y los parados de las islas tengan un sistema económico injusto, que los hace más pobres frente a otros que tienen mayor riqueza", ha incidido.

Torres ha reiterado que el PSOE comparte las bonificaciones de los viajes a los residentes de las islas a la península y ha recordado que desde Baleares él mismo planteó iniciativas para que esas bonificaciones fueran para los dos Archipiélagos.

"Además, hace unas tres semanas el senador socialista Julio Cruz presentó una iniciativa para que esas bonificaciones, aparte de Ceuta y Melilla, se aplicasen en Canarias, es decir, que el PSOE ha trabajado para que ese logro se consiga y se alegra y votará a favor para que se tengan esas ayudas", ha indicado el líder del PSOE.

En su opinión, el problema que tienen los presupuestos del Estado es que con "una bonanza económica que manifiestan los indicadores y con un crecimiento importante, eso no se traslada a un gasto social justo".

"Me sigue pareciendo absolutamente inaceptable que las pensiones no contributivas no estén contempladas en la justicia que se merecen, especialmente algo que es gravoso en Canarias, donde unas 40.000 personas, la mayoría mujeres, que durante años trabajaron y no les hicieron contratos, tienen un techo de poco más de 300 euros y mantienen incluso s familias", ha destacado.

"Le pedimos al Gobierno regional un esfuerzo en los presupuestos de 2018 y dijimos que 100 euros más eran importantísimos para esas unidades familiares, pero se nos dijo que no, porque era una competencia estatal. Y aunque es verdad, otras comunidades autónomas hacen un esfuerzo e implementan las pensiones no contributivas", ha explicado.

Torres ha recordado que el Estado sube estas pensiones un 3%, nueve euros al mes, algo "que no ha sido una petición expresa de CC ni de NC, sino de Ciudananos, pero es insuficiente, y Canarias, que con Andalucía, es la región que tiene más pensiones no contributivas del país, no puede estar satisfecha con estos presupuestos".