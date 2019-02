El PSOE canario pide votar por la política social y contra "la derecha" de CC

El PSOE de Canarias pedirá en las Islas "votar masivamente" el 28 de abril en favor de la política social de Pedro Sánchez y contra "las derechas" que le han impedido aplicarla, incluida CC, según ha anunciado este viernes su secretario general, Ángel Víctor Torres.



El líder de los socialistas canarios considera que CC se ha "alineado con las derechas" que, "desde el minuto uno han intentado derribar al Gobierno socialista" por intereses particulares, incluso a costa de rechazar su proyecto de presupuestos y, con ello, "hacer perder a Canarias 500 millones de euros".



Por ello, Torres ha abogado por llamar a los isleños a votar para recuperar ese dinero pero, sobre todo, para evitar en España "un retroceso democrático y social preocupante".



En una rueda de prensa urgente convocada ante el esperado anuncio de elecciones generales, Torres ha insistido en que se propone impulsar "una importante campaña de movilización" que anime a los ciudadanos progresistas a participar en los comicios y no facilitar así el triunfo de quienes apuestan por ese retroceso.



"Este es un momento para que no nos quedemos en casa" el día de las elecciones, ha sentenciado el dirigente socialista, que ha advertido de que hacer lo contrario puede llevar a muchos votantes de izquierdas a "darse cuenta del error que han cometido el día después", cuando ha ganado la derecha con la ayuda de su abstención.



Ángel Víctor Torres ha recalcado además su parecer de que "el momento político que vive España necesita una movilización alta" ante el 28-A pero que el electorado igualmente debe activarse en Canarias ante los comicios autonómicos del 26 de mayo para posibilitar la salida de CC del Gobierno regional.



Algo que es preciso, según ha argumentado, tanto por su falta de apoyo a las políticas progresistas y su respaldo a partidos que, como PP y Ciudadanos, han vetado su aplicación y promueven la "crispación", como para mejorar la propia situación del Archipiélago. Y esa situación, ha enfatizado Torres, se caracteriza por estar "a la cola en todo". "Sanidad, Educación, Dependencia...", y ello como consecuencia de la mala gestión de "30 años de Coalición Canaria en el Gobierno".



Como prueba de ello, el líder del PSOE canario ha apuntado el hecho de que la posición del Archipiélago respecto al resto del país no ha mejorado ni siquiera en los últimos años, en los que el Ejecutivo regional de CC ha contado con "los mayores presupuestos de la historia de Canarias", según ha recalcado.