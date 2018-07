El Parlamento canario exige a Fomento que aclare la aplicación del descuento del 75% a los residentes

El pleno del Parlamento de Canarias aprobará la semana próxima una propuesta de resolución para que el Gobierno español deje claro que la bonificación del 75% en el transporte con la Península es sobre la tarifa regular, no sobre la bonificable.



La propuesta de aclaración se hará porque en el real decreto aprobado por el gobierno central se hace referencia a que la subvención es sobre la tarifa bonificable, mientras que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se dice que es sobre la tarifa regular, ha explicado la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias.



Al término de las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias, Carolina Darias ha manifestado que el viernes pasado el Ministerio de Fomento informó del citado real decreto, a lo cual la Cámara legislativa canaria remitió el informe que había enviado sobre la ley presupuestaria estatal de 2013.



En las reuniones de este lunes se ha acordado remitir al Ministerio de Fomento otro escrito para advertir de que el texto del real decreto no coincide con el de la ley de presupuestos, ya que en el primero se habla de tarifa bonificable y en el segundo de tarifa regular.



Carolina Darias ha explicado que hay mucha diferencia, ya que si se trata de la tarifa bonificable el gobierno de turno puede decir que las ayudas solo serán por una cantidad del importe del billete, mientras que si se trata de la tarifa regular el descuento se aplica sobre el precio de la misma.



Una situación similar se produjo en 2013, cuando el Tribunal Constitucional dio la razón a la Comunidad Autónoma para que la subvención, en aquel caso del 50% se hiciera sobre la tarifa regular, ha comentado Carolina Darias.



Esta disfunción es preciso corregirla, lo cual se pedirá mediante una propuesta de resolución del Parlamento de Canarias, si bien Carolina Darias ha recordado que el real decreto es de rango inferior a la ley presupuestaria.



En cuanto al resto de asuntos que se abordarán en el próximo pleno parlamentario, Carolina Darias ha señalado que en primer lugar tomará posesión del cargo la persona que sustituya al socialista Héctor Gómez, tanto como diputado como para el cargo de secretario segundo de la Mesa, una vez que éste ha sido elegido director de Turespaña.



Además, se discutirá una proposición de ley de pesca y otra para que el Cabildo de Fuerteventura tenga la consideración de gran ciudad, y se debatirá la fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente a 2016.



Habrá una proposición no de ley de los grupos Nueva Canarias, Nacionalista Canario, Popular y Mixto sobre la bonificación del 75% al transporte aéreo con la Península, y otra del Socialista sobre la misma cuestión.



El pleno debatirá asimismo una interpelación de Podemos sobre la regulación de los guachinches, y miembros del gobierno comparecerán para hablar de las actuaciones pendientes en el hospital del sur de Tenerife, a instancia del grupo Mixto, y sobre el plan contra la pobreza y la reducción de la llegada de turistas, a petición del PP.



Representantes del ejecutivo canario comparecerán a solicitud del grupo Socialista para hablar del cambio climático y por petición del grupo Nacionalista Canario para hacerlo sobre el apoyo al sector primario.