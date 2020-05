Las negociaciones con el Estado y la reapertura del turismo centran el primer pleno del Parlamento canario desde el inicio del decreto de alarma

La sesión de control al Gobierno de Canarias, en el primer pleno del Parlamento de Canarias que se celebra desde que se decretara el estado de alarma el 14 de marzo, ha estado marcada por las negociaciones con el Estado o la reapertura del turismo durante las intervenciones de los diputados (estuvieron presentes 25 para preservar las medidas de seguridad establecidas).



Durante su intervención, el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, acusó a la portavoz del Partido Popular, María Australia Navarro, de mentir cuando, en su pregunta, dijo que la autorización del uso del superávit ya estaba autorizado y no se concedió de manera expresa en la reunión del miércoles del Gobierno con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.



"No podemos cuestionar que sea falso lo de la ministra, tendríamos credibilidad cero", ha indicado Torres, al tiempo que ha afirmado que su Gobierno va a seguir "peleando" para que se tenga en cuenta la "singularidad canaria” y, en este sentido, ha pedido al PP que "eche una mano" en el Congreso para aumentar los fondos que van a recibir las comunidades para hacer frente a los gastos derivados del coronavirus.

Por su parte, Navarro pidió pidió amparo a la Mesa porque el presidente de la Cámara no le permitió el derecho a réplica ante la acusación de mentir cuando afirmó que no hay "cambio de criterios" en el reparto de fondos no reembolsables ni se ha permitido el uso del remanente ni la capacidad de endeudamiento ya que "lo del superávit ya estaba autorizado". Por ello, ha exigido a Torres que "defienda los intereses de Canarias ante quien sea y como sea" porque si el pacto de reconstrucción no tiene ficha financiera "va a quedar en nada y papel mojado".

En el ámbito turístico, y en respuesta a preguntas de Sí Podemos Canarias y Coalición Canaria-Grupo Nacionalista Canario, Torres también mostró su deseo de que la reapertura de los viajes y el turismo europeo se produzca “pronto", pero siempre y cuando se haga con todas las garantías sanitarias para evitar rebrotes de ahí que se deban arbitrar protocolos con los aerolíneas.



El portavoz de Sí Podemos, Manuel Marrero, recordó que la pandemia de coronavirus es "una oportunidad" para reorientar el modelo turístico y diversificar la economía, potenciando la soberanía alimentaria y la energética. “No podemos seguir con la vieja normalidad", ha indicado.

En este sentido, Torres ha dejado claro que hay que "recuperar" y preservar y apoyar a los sectores productivos, como el turismo, sin perder de vista abrirse a nuevos modelo como la economía circular y azul. Así, ha recordado que el sector servicios representa el 60% de la economía del Archipiélago y hay que "hacerlo andar" progresivamente hacia un "modelo sostenible" que además no pierda de vista la "justicia social, ahora más que nunca, para que la crisis no la paguen los mismos".

Por su parte, Pablo Rodríguez, del Grupo Nacionalista, ha reclamado "un plan claro y específico” para el turismo y Torres ha valorado que la Consejería de Turismo ya ha elaborado un protocolo sanitario para tener un "destino seguro”, al tiempo que ha valorado que la Organización Mundial del Turismo (OMT) haya elegido al archipiélago para albergar el primer vuelo seguro de toda Europa.



En el turno de Ciudadanos, la portavoz de la formación naranja Vidina Espino criticó el retraso que a su juicio están sufriendo los autónomos para cobrar las ayudas del Gobierno regional. El presidente de Canarias ha replicado que la administración autonómica ha tramitado “más de 30.000 ERTEs en las islas” y ha recordado la prórroga de los ERTE para proteger el tejido productivo, además del plan de 11 millones en ayudas para cubrir el 30% de la prestación que no cubre el Estado.

Así, Torres ha señalado que la patronal de los autónomos ha reconocido que se debe "aplaudir" el plan de ayudas de Canarias y que próximamente habrá otro plan de ayudas de 100 millones para pymes a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

“Canarias no va a recortar ni un euro en Sanidad o Educación”

Durante su intervención, el vicepresidente del Gobierno regional, Román Rodríguez, ha asegurado que “en Canarias no se va a recortar ni un euro en sanidad, educación, derechos sociales y turismo” a pesar de que prevé una pérdida de ingresos de 1.547 millones de euros. Para afrontar este escenario, el también consejero de Hacienda asegura que peleará por los fondos que corresponden a las islas al tiempo que recordó que la única manera de actuar ante la crisis es el endeudamiento, porque el Ejecutivo central "no fabrica el dinero ni nosotros tampoco”.

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, en el pleno del Parlamento regional Efe / Cristóbal García

Rodriguez recordó que en el presupuesto autonómico, el 83% del gasto va a sanidad, educación y derechos sociales "y ahí no vamos a recortar ni un euro porque más que nunca necesitan inversiones”. Tampoco prevé "quitar dinero a turismo", que necesita "más atención", ni se retirará "un duro" de agricultura, dijo Rodríguez en respuesta al diputado de Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente, quien le planteó la posibilidad de realizar un cierre presupuestario para replantear las partidas de 2020 y que pueda controlar el gasto de los departamentos.

El Estado necesitará no menos de entre 120.000 y 130.000 millones de euros para dar respuesta al tejido productivo, y ahí Canarias reclama además que cabildos y ayuntamientos deben tener un papel en el proceso de reconstrucción, añadió Rodríguez, quien además avisó de que sería "un suicidio" que el Gobierno de España, los autonómicos y las patronales no estuvieran juntos "para salir de esta".

Ante una pregunta de la diputada de Nueva Canarias Esther González, quien solicitó la fijación de un calendario para concretar las negociaciones iniciadas en el marco de las relaciones bilaterales abiertas entre Canarias y el Estado, el vicepresidente recordó que se ha abierto “un espacio para discutir sobre los recursos ociosos en la administración canaria” y considera que la negociación ha empezado “bien”, pero hay que ver “cómo acaba", en alusión al encuentro con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por otro lado, el diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz sostuvo que la realidad ha cambiado y las prioridades deben ser otras, por lo que hay una oportunidad histórica de "salir de los círculos infernales del monocultivo del turismo, que es lo que nos hace más vulnerables”. A su juicio, hay que reajustar completamente el presupuesto autonómico para primar otras necesidades y no seguir permitiendo que Canarias dependa de un solo motor económico, por lo que pidió "decrecer" en turismo, recalificar el suelo destinado a este sector y favorecer la transición energética y el sector primario.



Al respecto, Rodriguez argumentó que la crisis puede durar dos o tres años "pero no vamos a reinventar el mundo en 60 días" porque primero hay que mantener los servicios públicos esenciales que, con la caída de ingresos, no están garantizados, así dar respuesta "a la debacle" del sistema productivo. El vicepresidente añadió que la crisis económica va a ser asimétrica y "todo se va a tener que reprogramar" para combatir sus efectos perversos, al tiempo que señaló que la respuesta "necesaria" debe figurar en Europa porque sin ella será difícil que las regiones ultraperiféricas salgan de este impacto por sí solas.