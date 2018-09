Podemos exigirá la dimisión de la consejera de Educación si no retira la liga de e-sports en las aulas

Podemos exigirá la dimisión de la consejera de Educación, Soledad Monzón, si durante su intervención en el Parlamento regional no da marcha atrás en el “esperpento” de introducir una liga de videojuegos competitivos en 20 centros del Archipiélago en horario extraescolar del 11 de octubre al 15 de diciembre ha afirmado el diputado de la formación morada, Francisco Déniz, a través de un comunicado.

Déniz considera que “los e-sports en la pública están totalmente al margen de los intereses educativos de Canarias, por lo que exigimos la retirada de la convocatoria y que no se lleve a efecto”, y añade que “la educación debe dirigirse al cultivo del ser y no del tener, de la violencia y del sexismo” poniendo como ejemplo que dos de los videojuegos seleccionados para la liga que quiere implantar el Ejecutivo regional -League of Legends y Clash Royale-, “han sido descalificados por el Comité Olímpico Internacional por su alto nivel de violencia, agresividad y discriminación”.

“ Educación tiene muchísimas prioridades antes que éste esperpento de liga de videojuegos” ha expresado Déniz, quien detalla que “el índice de lectura y de escritura es muy deficiente, los chicos y chicas no paran de utilizar el móvil en los recreos y a escondidas en el aula y, sin un control, utilizan los ordenadores para jugar”, por lo que, a su juicio, “no es precisamente motivación lo que les falta para acceder a los videojuegos”.

Desde Podemos critican que el fondo y las formas del proyecto tiene “visos de ilegalidad” porque el procedimiento administrativo se ha hecho mediante “un correo electrónico que ocupaba un folio” y no mediante “una resolución oficial en el Boletín Oficial de Canarias”. Además,resaltan que nunca se consultó ni al profesorado, ni a los centros, ni a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Canarias: “¿Cómo se concede un proyecto que nadie solicitó? Coalición Canaria (CC) lo impone y lo mete con calzador por intereses económicos”, se pregunta Déniz.

Según la formación morada, CC quiere introducir los videojuegos en los colegios para "suministrar compradores y ensanchar el mercado de clientes potenciales" de esos productos, y vincula ese empeño con "los favores que necesitan para financiar su campaña electoral próxima".

Esta es la postura que mantendrá Podemos durante las sesiones plenarias en el Parlamento regional los días 11 y 12 de septiembre.