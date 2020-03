Restricción al 50% al tráfico aéreo y marítimo en Canarias

El tráfico aéreo en España se reducirá en los próximos días en torno al 50 por ciento con las medidas establecidas en el decreto de estado de alarma para contener la propagación del coronavirus Covid-19, también en las líneas que prestan servicio a Canarias.



Preguntado por el caso concreto de Canarias durante la rueda de prensa que ha ofrecido esta noche en La Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que las medidas extraordinarias aprobadas este sábado son para toda España.



"No estamos actuando sobre los territorios, estamos actuando sobre los ciudadanos", ha remarcado.



Sánchez ha precisado que las restricciones al desplazamiento de los ciudadanos tienen varias excepciones, como los traslados para comprar alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, acudir a un servicio sanitario, ir al trabajo o a cuidar a un familiar o persona dependiente, entre otras.



Llevado al caso de Canarias, ha añadido: "Se podrá ir de Gran Canaria a Tenerife a cuidar un familiar, pero no podrá ir a ver un amigo a Tenerife, ni a disfrutar de una fiesta en Tenerife, porque esa fiesta no se producirá".