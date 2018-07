De la Serna pide a los afiliados canarios del PP que voten a quien sea capaz de "echar a Sánchez"

El exministro de Fomento Íñigo de la Serna ha pedido este lunes a los afiliados del PP que voten para presidente del partido a quien sea capaz de "echar a Sánchez", en referencia al presidente del Gobierno, y en su opinión esa persona es la candidata Soraya Sáenz de Santamaría.



De la Serna, que se ha trasladado a las dos capitales canarias para hacer campaña por Sáenz de Santamaría con motivo del proceso de primarias, no ha querido entrar en comentarios sobre los demás candidatos o si los respalda o no José María Aznar, porque la campaña de la exvicepresidenta del Gobierno es "en positivo" y "solo tiene un rival: Pedro Sánchez".



"Todos somos compañeros", el partido seguirá unido tras el Congreso y en esa cita se trata de definir cuál de los candidatos puede conseguir el mejor resultado en las elecciones, que es el reto que hay que asumir a partir del 21 de julio.



Agregó que la candidatura de Sáenz de Santamaría representa el fortalecimiento interno del PP, y es la más capaz de facilitar el regreso de los simpatizantes que se fueron y de conseguir captar votos en otras fuerzas políticas.



"Las encuestas siempre han reflejado que un cartel con Soraya Sáenz de Santamaría en primer plano suma más que ningún otro, porque siempre ha sido la política mejor valorada, la que es capaz de reunir más apoyos y votos y la que representa un proceso de modernización de los principios y valores del PP", aseguró.



El exministro consideró que sería "favorable" que, tras las votaciones previas del 5 de julio, el partido pudiera llegar con una única candidatura al Congreso, pero si no es posible "tampoco pasa nada" porque el Partido Popular está desarrollando un gran ejercicio democrático.



A los afiliados les dijo que Soraya Sáenz de Santamaría es quien mejor representa el proceso de fortalecimiento en el que está embarcado el Partido Popular ante su XIX Congreso.



Les recordó que Sáenz de Santamaría ya realizó "una labor de oposición enorme" antes de que el PP accediera al Gobierno y esa será la primera función que tendrá que asumir la nueva presidenta del partido.



Además, la candidata tiene una experiencia de gestión como vicepresidenta del Gobierno "que cuenta con el reconocimiento unánime de la sociedad española, y eso es muy importante, porque no estamos votando solo al presidente del PP, sino a la próxima presidenta del Gobierno de España", apuntó.



Subrayó que Soraya Sáenz de Santamaría, desde la vicepresidencia del Gobierno, siempre ha tenido "una especial sensibilidad por Canarias" que se ha plasmado en cuestiones como los convenios de carreteras y las bonificaciones al transporte de mercancías y pasajeros.



La bonificación del 75% a los billetes de avión y barco con la península es "un derecho que tienen todos los canarios" y que ha quedado reconocido en los presupuestos del Estado de 2018 elaborados por el PP.



Los ciudadanos "merecen que se aplique de forma inmediata" esa bonificación para evitar graves perjuicios a los canarios, afirmó.