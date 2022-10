Alternativa por San Mateo y PSOE solicitan un pleno extraordinario para reprobar “el rancio machismo” del alcalde del municipio grancanario

Los concejales y concejalas de Alternativa por San Mateo (ASM-NC) y el PSOE del municipio grancanario han solicitado un un pleno extraordinario para este viernes, 21 de octubre, a las 10.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento veguero. El único motivo de la cita es la reprobación del alcalde del municipio, Antonio Ortega, “por su rancio y arraigado machismo que se traduce en un comportamiento inaceptable, intolerable y reprobable en la máxima autoridad de un municipio”.

Ambos partidos advierten en el escrito que “pleno tras pleno, en las comisiones informativas, en las entrevistas en emisoras de radio y en algún canal de TV y en sus propias redes sociales”, donde, según señalan, “hace gala de un nutrido y amplio repertorio de descalificaciones cargadas del más rancio y casposo machismo hacia las concejala de ASM, que no solo ofende a las compañeras libre y democráticamente elegidas, sino a todas las mujeres”.

Sin embargo, los concejales de ASM-NC y PSOE consideran que este comportamiento “tuvo su punto de inflexión” en un pleno extraordinario celebrado el pasado 7 de septiembre para debatir sobre el mercado agrícola. En este, según afirman los aquejados, Antonio Ortega mandó a callar a Toñi Sosa, concejala de ASM: “¡Shshshsh, calladita tú!”, gritó el alcalde, según se lee en la nota.

La reprobación se extiende a la concejala delegada de Igualdad, Álida Monzón, añaden las formaciones,“ por alinearse con el intolerable comportamiento del alcalde, su compañero de partido y aliado de CC, y no mostrar ni la más mínima empatía y sororidad con las compañeras increpadas, y por no saber, o no querer, defender la igualdad y los buenos tratos en el ayuntamiento y en la Vega de San Mateo”, denuncian.

Isabel Peñate, concejala y portavoz de ASM-NC, denuncia que “llevamos tanto tiempo sufriendo las salidas de tono de este señor, sus descalificaciones y faltas de respeto continuas, que hemos llegado al extremo de acostumbrarnos y ”normalizarlas“, hasta tal punto que en ese pleno horroroso no fuimos conscientes de la gravedad del proceder del alcalde hasta que, al comenzar a circular la grabación entre nuestros vecinos y vecinas, fueron ellos y ellas quienes nos han alertado y nos han exigido actuar de manera inmediata”.

Para el concejal y portavoz del PSOE, Rubén Díaz: “Un servidor de lo público tiene que dar ejemplo y no tener actitudes machistas, con lo cual considero que debe ya, de manera inmediata, pedir perdón y abandonar el cargo”