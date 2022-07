Más Canarias elige a su primera junta ejecutiva con el fin de poner “el ecologismo en el centro de la agenda” política

Más Canarias, formación que se define como “ecologista, feminista, progresista y federalista”, eligió este fin de semana a su junta ejecutiva en el primer Congreso político del partido. En dicho encuentro se mostró la intención de “poner al ecologismo en el centro de la agenda canaria para los próximos años”, explica la formación, que detalla que Javier Navarro Lasso ha sido elegido por la militancia como coordinador general, y Marta Hernández será la vicecoordinadora.

En las elecciones ha participado el 78% de las personas afiliadas e inscritas al partido. La totalidad de esos votos eligió a Navarro Lasso como coordinador general, quien agradeció la confianza de la militancia y defendió que para acabar con los mensajes discriminatorios de la ultraderecha no solo basta “con estar en el lado bueno”. “Sin ambición, sin políticas serias, sin un futuro real que ofrecer no lo lograremos”, enfatizó en una jornada en la que se ensalzó que “el futuro ha de ser verde o no será”.

Marta Hernández fue elegida vicecoordinadora con el 60,4% de aceptación, y en su discurso reafirmó su compromiso con el partido y la gente que le ha dado su confianza. El cargo de tesorero, con un 68,2% de los sufragios, lo ostentará Arián Cabrera, mientras que la nueva secretaria será Florisela Rodríguez, después de conseguir el apoyo del 51,63% de los votos. La junta ejecutiva se cerró con la elección de Cristina Castro, Jesús Martínez y Antonio José Mateo como vocales.

Según la formación, muchos de los “partidos hermanos” de otras regiones de España dieron su apoyo a Más Canarias en la cita, entre ellos el coportavoz de Verdes-Equo a nivel nacional, Florent Marcellesi, quien destacó que toca hacer política “en momentos convulsos y difíciles” tras la guerra de Ucrania. “Ante todo esto, hace falta más que nunca una respuesta política verde y de progreso social, es decir, un proyecto que pone en el centro de forma transversal la transición ecológica con justicia y derechos”, ha señalado.

Marcellesi también ha hablado de un “bloque verde” que está “probando su potencial en gran parte de Europa, por ejemplo con Los Verdes Alemania”, al tiempo que ha mostrado su deseo de que Más Canarias y Verdes-Equo puedan conformarlo para “ser el embrión y el motor de un espacio de cambio ecológico y social que tanto necesitan las Islas”.

En ese sentido, Más Canarias agradeció la presencia en su primer congreso de los coportavoces de Verdes-Equo en el Archipiélago, Jesús Rosales y Marian Celeste, quienes defendieron la necesidad de buscar “lo que nos une” para “moverse en un espacio verde para las Islas”.

Además de la nueva junta ejecutiva, Más Canarias también nombró a su Consejo de Garantías y Cuidados, encargado de controlar las garantías democráticas y de funcionamiento de Más Canarias y de velar por los derechos de la militancia.