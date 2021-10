Ciudadanos pide a la Mesa del Parlamento que coloque a la diputada tránsfuga Vidina Espino en el grupo de no adscritos

Ciudadanos ha solicitado a la Mesa del Parlamento de Canarias que declare formalmente a la diputada tránsfuga Vidina Espino como no adscrita y que, por lo tanto, la coloque en esa situación en la Cámara, es decir, sin los derechos económicos y políticos que ahora disfruta gracias a su pertenencia al Grupo Mixto. En un escrito presentado la semana pasada, el único diputado que queda de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, ha solicitado formalmente que tal declaración de no adscrita recaiga sobre Espino con efectos 13 de julio, el día que anunció en el pleno de la Cámara que abandonaba ese partido, cuya lista encabezó por Gran Canaria, pero que mantenía en su poder el acta de parlamentaria.

El Parlamento canario reconoce como "tránsfuga" a la diputada Vidina Espino pero su reglamento le impide declararla formalmente

La condición de tránsfuga de Vidina Espino ya fue reconocida por la Mesa de la Cámara en un acuerdo de fecha 29 de septiembre en el que aceptaba que cumplía tales requisitos según lo dispuesto en el pacto contra el transfuguismo. No obstante, por una cuestión de falta de competencias, el órgano gubernativo de la Cámara no hizo un pronunciamiento formal. Sin embargo, ese acuerdo ha servido a Ciudadanos para dirigirse de nuevo a la Mesa para que sitúe a la diputada en el grupo de no adscritos, lo que conllevaría la pérdida de unos 160.000 euros de disponibilidad para gastos así como mayor número de intervenciones en los plenos del Parlamento y más participación en las comisiones, lo que a su vez genera el cobro de dietas.

Espino ha logrado hasta el momento mantenerse en el Grupo Mixto por un artículo del reglamento de la Cámara que exceptúa a los miembros de ese grupo del traslado inmediato al de no adscritos en el caso de expulsión o abandono de la formación con la que concurrieron a las elecciones. No es el caso, por ejemplo, de la otra diputada que ha abandonado la disciplina de la coalición con la que se presentó a los comicios, Sandra Domínguez, que abandonó el grupo de Nueva Canarias y fue a parar directamente a los no adscritos perdiendo derechos políticos y económicos.

Espino se aferra a su puesto y no quiere que ningún cambio en el reglamento pueda truncar la operación. Tanto es así que ha censurado personalmente a todos los partidos políticos de la Cámara, excepto a Coalición Canaria, haber solicitado al Consejo Consultivo un dictamen para evaluar si ese artículo que privilegia a la parlamentaria tránsfuga supone un agravio comparativo con los demás diputados y diputadas y debe conducir a una modificación.

La diputada no censura a Coalición Canaria porque es el partido al que se dirigen sus pasos una vez concluya la presente legislatura. Ella se ha quedado voluntariamente sin partido y Coalición Canaria hace tiempo que busca desesperadamente una figura de relumbrón que presentar en Gran Canaria una vez ha quedado roto el acuerdo electoral por el que se hizo acompañar por Unidos por Gran Canaria, por el que obtuvo acta de diputado Lucas Bravo de Laguna.

Ricardo Fernández de la Puente también ha solicitado a la Mesa del Parlamento ser designado portavoz del Grupo Mixto dado que se trata de un puesto rotatorio que no ha abandonado todavía Vidina Espino pese a su marcha de Ciudadanos, y que en cualquiera de los casos correspondería a él en el próximo periodo de sesiones.