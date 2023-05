Coalición Canaria resiste subida a la ola de la derecha

Coalición Canaria (CC) puede regresar de nuevo al Ejecutivo regional tras un parón de cuatro años de gobierno de izquierdas. Los resultados de este domingo le colocan como segunda fuerza política en el Parlamento (por detrás del PSOE de Ángel Víctor Torres, ganador de las elecciones, pero sin mayoría para pactar) y allanan a Fernando Clavijo la posibilidad de sellar un pacto de derechas con el PP, el apoyo de la Agrupación Herreña Independiente (que en los anteriores comicios concurrió unida a CC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) de Casimiro Curbelo, que en la noche electoral celebraba la desaparición de Podemos del Parlamento (en una auténtica declaración de intenciones) y que este lunes ya afirma que está dispuesto a dialogar con todas las partes. Entre las noticias destacadas de este domingo se encuentra la irrupción de Vox tanto en el Parlamento, como en diferentes ayuntamientos y cabildos, en consonancia con lo ocurrido en el resto de España y de otros países de Europa, donde avanza la extrema derecha con un discurso negacionista y sin programa de gobierno.

Elecciones 28M en Canarias: el mapa de los resultados de las autonómicas, por islas y municipios

El partido de Clavijo, que en estos cuatro años ha sido senador por la comunidad autónoma, tras no formar Gobierno en el pasado mandato y encontrarse entonces investigado en el caso Grúas, (ahora archivado), se ha caracterizado por realizar una oposición constructiva, aunque durante la campaña electoral sí subió de intensidad al adoptar posturas cercanas al PP como la medida estrella de bajar impuestos si logra gobernaba, su rechazo a la Ley de Vivienda, perpetuando el bulo de que fomenta la ocupación o el “no” a una ecotasa (que la patronal tinerfeña instó a los partidos a no incluirla en sus programas) y a cuestionar cambios para el modelo económico de Canarias. En el debate electoral televisado por RTVC y RTVE Clavijo y Domínguez coincidieron en diversas cuestiones.

Coalición Canaria logró este domingo un total de 19 diputados, solo uno menos que en 2019, aunque se trata del escaño de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), que en los pasados comicios concurrió unida a este partido y ahora en solitario, pero con el acuerdo de que apoyaría a Clavijo. De hecho, no presentó lista regional para animar a sus votantes a apoyar a CC en esa papeleta. La formación, no obstante, pierde votos. En la lista autonómica (por la que se eligen diez diputados) logró este domingo 167.463 votos frente a los 209.050 de hace cuatro años; y por tanto dos escaños. Y por la lista insular, 192.203 votos, similar a la de 2019, cuando obtuvo 196.080; un total de 17 escaños.

La lista liderada por Fernando Clavijo no tuvo, por tanto, tanta fuerza y es el PSOE el ganador de esa lista con la marca Ángel Víctor Torres (PSOE). No obstante, si analizamos por islas, CC aumentó en Tenerife, auspiciada por el tirón de la veterana Ana Oramas, que en los últimos meses había endurecido su discurso contra Pedro Sánchez y las ministras de Unidas Podemos. La diputada votó “no” en el año 2019 a la investidura de Sánchez como presidente, en contra de la decisión de su partido, que había decidido democráticamente apoyar en ese momento al socialista. La formación se limitó a imponerle una multa de mil euros por no seguir el criterio decidido.

En Tenerife, Coalición Canaria obtiene seis diputados frente a los cinco de los pasados comicios. La formación alcanza el 31,17% de los votos al Parlamento por esta isla, donde el PSOE resta uno al lograr el 27,30% de los votos. En la capital de Tenerife, CC sí que ha perdido por primera vez las elecciones, pero tiene muchas posibilidades de formar gobierno con el PP.

En esa ciudad, Bermúdez ha adoptado en diversas ocasiones la postura del PP en temas relevantes desde el punto de vista ideológico y democrático como la Ley de Memoria Histórica, donde se ha presentado a la sociedad como víctima del Gobierno de Canarias, al que acusó de realizar una campaña en contra de Santa Cruz de Tenerife por publicar el catálogo de vestigios franquistas con solo los de esta ciudad finalizados. Lo cierto es que 16 años después de la Ley de Memoria Histórica, un monumento a Franco pervive en sus calles, un vestigio que ahora será más difícil de eliminar por voluntad política, habiendo entrado en la institución un partido como Vox.

El aplauso a las políticas de derechas llega también al cabildo de esa isla, donde Rosa Dávila no consigue adelantar al PSOE pero sí que tendrá posibilidades de gobernar por el crecimiento experimentado por el PP, que pasa de contar con cuatro consejeros a un total de once. Además, en la institución se hunde Unidas Podemos.

Fuerteventura y La Palma son las otras islas donde Coalición Canaria resulta fortalecida. En la primera lidera su sector más progresista, la Asamblea Majorera, que obtiene el mismo número de escaños que en 2023, un total de tres. La formación fue la candidatura más votada en la circunscripción insular con un 25,50% de los votos. En esta isla también se hace con el Cabildo, logrando ocho representantes frente a los cinco de PSOE o PP y los tres de NC o dos de AMF.

En La Palma, en un contexto marcado por la erupción volcánica, Coalición Canaria también ha cosechado buena parte de sus votos (17.862) y un total de cuatro diputados; gana así un representante más por esta isla con respecto al año 2019. En esa isla también arrasó en el Cabildo, donde será presidente Sergio Rodríguez, el hasta ahora alcalde de El Paso, uno de los municipios afectados por el volcán. En la institución han obtenido la mayoría absoluta.

Mogán, entre los municipios que más votó a CC

En Gran Canaria, donde Coalición Canaria había destinado en gran parte los esfuerzos de su campaña, pierde un diputado, aunque resiste el apoyo a Pablo Rodríguez al Parlamento. El PSOE es el ganador en esta isla tanto en la lista regional como en la insular. En esta lista, los socialistas obtienen en Gran Canaria 100.025 votos (cinco diputados) frente a los 33.305 de Coalición Canaria (un diputado). Pierde así un representante en la Cámara con respecto a hace cuatro años; el de Lucas Bravo de Laguna, que concurrió en las pasadas elecciones en coalición y conformó después con este partido el Grupo Nacionalista Canario. En esta cita electoral se presentó con la formación Unidos por Gran Canaria, que no ha logrado representación en el Parlamento.

Si se desglosa por municipios el votante de CC al Parlamento de Canarias, son llamativos los 3.688 votos obtenidos en Mogán (62,7%), donde la formación de Clavijo concurrió en alianza al partido de Onalia Bueno, la alcaldesa que aún permanece investigada en varias causas judiciales. También fue lo más votado al Parlamento en San Mateo, donde CC apoyaba a su alcalde Antonio Ortega (a quien un juzgado investiga por una presunta agresión sexual). En San Bartolomé de Tirajana, el empuje del concejal Alejandro Marichal también cosechó para Coalición Canaria un puñado de votos; 3.577. También recogen 3. 051 en San Bartolomé de Tirajana y casi 5.000 en Telde, ciudad donde hasta ahora ha cogobernado, y donde cosechó poco más del 11% de los votos a la Cámara Regional.

En la ciudad de los faycanes, precisamente se evidenciaron grietas en CC durante la campaña electoral. Uno de los episodios más llamativos fue el hecho de que Héctor Suárez no acompañara en un acto a Fernando Clavijo en la ciudad. A Suárez se le comunicó tarde la visita de la dirigencia de su partido y no cambió sus planes, pues se había comprometido a visitar una empaquetadora de plátanos. Los desencuentros se venían produciendo desde la confección de las listas electorales. En concreto, la del Cabildo de Gran Canaria, donde se postulaba Gloria Cabrera, esposa de Héctor Suárez, en contra del criterio de la dirección insular, que imponía a la abogada María Fernández.

En Gran Canaria no ha logrado representación dos de los fichajes de CC; Vidina Espino (que logró representación en 2019 con Ciudadanos y después abandonó al partido expresando su apoyo a CC, contra quien había situado su discurso hace cuatro años) y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.

Unidos por Gran Canaria no ha conseguido sumarse a la ola reaccionaria de la derecha y no ha restado apenas votos a Coalición Canaria, que ha logrado hasta tres representantes en el Cabildo, quedando fuera la formación aupada por José Miguel Bravo de Laguna.

Por Lanzarote, Coalición Canaria mantiene exactamente el mismo número de escaños que en el año 2018; un total de tres y es la segunda lista más votada tras el PSOE. Por la circunscripción insular de La Gomera, CC apenas obtiene 796 votos y por la de El Hierro logra un representante por la Agrupación Herreña Independiente (AHI).