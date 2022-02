La familia Bello del Castillo, “harta” de que el Ayuntamiento de Mogán use sus terrenos sin permiso

"Hartos y con la paciencia exprimida" , así se sienten los herederos de la familia Los Candelarios, que este jueves, 3 de febrero, tuvieron que personarse en los terrenos de su propiedad, ubicados en el barranco de Pino Seco, en Gran Canaria, para impedir el acceso rodado que se sigue produciendo sin su consentimiento. Concretamente, tuvieron que acudir al lugar Pedro del Castillo Bello junto a su madre y parte de la familia. Así lo ha publicado este viernes el periódico El Sur Digital.

La familia no puede más con esta situación y critica las decisiones del grupo de gobierno de Mogán, con su alcaldesa Onalia Bueno a la cabeza, por "utilizar a su antojo terrenos privados para depositar escombros, movimientos de tierra, uso de aparcamientos públicos, pasarelas para el cruce del barranco, asfaltado e instalación de contenedores de basura y recogida de enseres, por citar algunos hechos sin permiso y ni siquiera comunicarlo a sus propietarios", apunta el periódico.

En la información se recogen las declaraciones de Del Castillo, quien ha heredado los terrenos y "ha pagado mucho dinero al aceptar dicha herencia, además de los gastos ocasionados por el IBI de estas tierras que en algunos tramos es urbanizable, pero no urbana".

Del Castillo lleva mucho tiempo intentando poner orden en sus propiedades, pero, como se ha explicado anteriormente, el Ayuntamiento de Mogán las clasificó de terrenos urbanizables, pero no urbanos, "lo que le genera el pago de un IBI de hasta 6.000 euros anuales por unos terrenos de los que hacen uso toda la ciudadanía y, sobre todo, la administración pública, sin pagar nada por ello".

El afectado por esta situación confesó que no entiende cómo instalan unas pasarelas hacia su parcela cuando, "no le han comunicado nada ni han negociado que ese acceso quede libre en un futuro. A lo mejor coincide la entrada a esas pasarelas con un edificio o construcción que se plantee para esa zona", aseguró Del Castillo.

Además, el propietario manifiesta que su intención nunca ha sido molestar a los vecinos, pero lo que no puede ser es que el Ayuntamiento haga uso de sus terrenos sin pedir permiso, ni comprárselos, ni arrendarlos. "Imagina que el Ayuntamiento se mete en el jardín de tu casa y construye un parque o una plaza, ¿cómo te sentirías?", ejemplificó para El Sur Digital.

Pero no queda aquí lo que Del Castillo considera un atropello. "La alcaldesa me prometió que en febrero del 2021 quitaría todas esas cuarterías con perros de caza porque iba a trasladarlas al barranco de Balito. Están en mi terreno que es privado. Ya ha pasado un año y no ha hecho nada".

La alcaldesa Onalia Bueno, junto a varios de sus concejales se personaron en el lugar y mantuvieron una "acalorada" conversación con Pedro Del Castillo. Ambos se citaron para el próximo martes con sus equipos jurídicos para buscar soluciones o alternativas a la situación.