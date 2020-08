NC denuncia la "traición" del PP de Mogán a sus votantes por su acercamiento a Onalia Bueno

El acercamiento entre el Partido Popular y el Gobierno de Ciuca en Mogán sigue levantado ampollas en el municipio. Nueva Canarias, hasta ahora aliado de los populares en la oposición al Gobierno de Onalia Bueno, tacha de "traición a los votantes" el fichaje del portavoz del PP en el municipio, Maicol Santana Araña, como sustituto del presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental con un sueldo de 34.000 euros.

Tras la aprobación del expediente en un pleno este lunes, Santana ha pasado a tener una dedicación del 75% de la jornada completa, asegurándose una retribución superior a la que reciben tanto el asesor de urbanismo como la asesora de educación, actualmente fijada en 32.500€.

Según ha expresado Isabel Santiago, concejala de la formación verde, la decisión del presidente local del PP moganero, es "una claudicación ante los intereses de su partido en Canarias que no respeta a los votantes del PP de Mogán y que no tiene escrúpulos en negociar con una alcaldesa sobre la que siempre parece planear la sombra de la corrupción", señalando su imputación en el caso Góndola durante sus años en el PP que acabó con su expulsión del partido. "En política no se puede estar por un sueldo", sentenció la edil nacionalista.

Para NC, el PP de Mogán se ha rendido "por un mísero sueldo", y por lo tanto "blanquea" todas las decisiones que ha tomado Onalia Bueno al frente de la alcaldía en estos años. Para la formación, se trata de "una flagrante traición a los votantes y simpatizantes populares en Mogán que vieron en esta opción política una alternativa al gobierno represor de Ciuca."

El partido nacionalista señala que, como confirman las declaraciones realizadas por el Presidente Insular de los Populares, Poli Suárez, a este periódico, el acuerdo con Ciuca no si limita a la integración de Maicol Santana en la comisión de evaluación ambiental, sino que busca un acercamiento entre ambas formaciones.

El antiguo alcalde popular del municipio, Paco González, ha dejado claro en declaraciones a este periódico que no comparte el proyecto de reunificación de la derecha en la isla redonda. "Yo, personalmente, no he hecho ningún acercamiento a Ciuca”, sentenció.

Además, destaca, que el cargo que va a ostentar Maicol Santana, como presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos, supone que compartirá mesa con Jesús Romero Espeja, quien ha sido investigado por un juzgado de Arona (Tenerife) por la comisión de un supuesto delito urbanístico en el caso del Monkey Beach Club, en Costa Adeje.

Añade que sobre él "recaerá la responsabilidad de cuantas decisiones se tomen en el seno de dicha comisión", que ahora está tramitando expedientes "muy delicados".

"NC va a seguir trabajando por sumar a todos aquellos vecinos que aún crean que no todo vale en política, y que se puede construir una alternativa que respete a los ciudadanos, que no use la administración para extorsionar a los vecinos, y que gobierne solo pensando en la defensa del interés general", concluye el comunicado de la formación.