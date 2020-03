Desde partidas para luchar contra la pobreza a utilizar el superávit: todas las medidas que Canarias solicita al Estado

El Gobierno de Canarias ha trasladado al Estado un paquete de medidas que ayuden a paliar los efectos que provoca en la sociedad y en la economía insular la presencia del Covid-19. El documento contiene medidas generales, de carácter sanitario, económico, de empleo, para las familias, educación, transporte, turismo, sector primario e industrial.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres convocó este lunes a su Consejo Asesor y además mantuvo un encuentro con los portavoces de los grupos parlamentarios canarios y se recibió también aportaciones por parte de la Fecai y la Fecam. El paquete de medidas propuestas por Canarias es el primer documento que se envía para su toma en consideración tras la declaración del estado de alarma por Covid-19.

No obstante, no será la única propuesta que remita el Ejecutivo autonómico al Gobierno presidido por Pedro Sánchez. El Ejecutivo Regional informa de que según evolucione la situación de emergencia sanitaria, se irán adoptando otras decisiones para evitar los efectos negativos en el tejido socioeconómico del Archipiélago.

En el escrito se reclama al Gobierno de España que se destinen todos los recursos necesarios para el refuerzo de la labor sanitaria, dotando a los profesionales de los suficientes medios materiales para poder ejercer su función con garantías y efectividad. A esas medidas, se suman otras propuestas de carácter fiscal y económico.

Las principales medidas remitidas al Gobierno de España son:

- Que el país tenga las opciones de máximo endeudamiento para aportar recursos al empleo, las familias y al tejido productivo.

- El anticipo de las Entregas a Cuenta del Sistema de Financiación correspondientes al último trimestre de 2020 (aproximadamente 700 millones de euros).

- Partidas extraordinarias para la lucha contra la pobreza y el empleo, atendiendo a la especial circunstancia social de Canarias.

- Que se permita el uso de todo el superávit presupuestario de 2019 y remanentes de las corporaciones locales a gastos no financieros.

- Debido al gran peso del sector turístico, y para no colapsar la tramitación de los ERTES, se solicita que se contemple a los ERTES de Causa Mayor Temporal para que no sean necesarios los informes de la inspección de trabajo. Y que sea la autoridad laboral quien tenga la competencia suficiente para la tramitación ágil de los expedientes. En el caso de los ERTES de Causa mayor temporal, el silencio negativo pasaría a ser silencio positivo. El plazo de los mismos será no inferior a cuatro meses a partir del momento actual, susceptibles de ampliación si persiste la crisis.

- Solicitar el cese de la actividad en establecimientos alojativos, ya que se va a detener de facto con la actual situación de estado de alarma. El cese debe ser escalonado y ordenado.

- Firmar un Convenio con el ICO que permita que una parte del ICO Liquidez se dedique específicamente a las empresas establecidas en Canarias, con la coparticipación el Gobierno canario en el riego.

- Que se tramiten de urgencia todos los expedientes de contratación

- Mantener las medidas específicas de Canarias como región ultraperiférica: POSEÍ, REA y otros.

- Aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social a las empresas, autónomos y pymes afectados, además de aplazar el pago de las hipotecas a familias y empresas afectadas por la crisis.