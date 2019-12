El presidente de Canarias pide a Pedro Sánchez uno o dos ministros del Archipiélago

El presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, ha pedido al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que en el futuro Ejecutivo haya "uno o dos ministros canarios". "Nos encantaría y hay cantera para ello", ha aseverado.



En un desayuno informativo de Europa Press, Torres no ha querido apuntar ningún nombre si bien ha reconocido que los tiene en la cabeza "y se los diré al presidente si llega el caso".



Ha reconocido que todavía no han hablado de eso porque están en otra fase pero "por supuesto que se compartirán nombres" y ha recordado las "altas responsabilidades" que ya han tenido algunos representantes políticos canarios.



En el desayuno informativo ha estado presente la jueza canaria Victoria Rosell, reelegida diputada de Unidas Podemos por Las Palmas.



A la pregunta de si se sentía aludida en esa propuesta de Torres de ministros canarios, Rosell ha señalado que "no se puede hablar de nombres todavía" aunque sería "un honor" formar parte de cualquier Administración o puesto de gestión que le permita trabajar por la justicia y la igualdad.



Rosell también se ha referido a las negociaciones entre el PSOE y el ERC y ha considerado muy favorable que se haya abandonado la vía unilateral y aceptado una mesa de partidos.



"Es algo que estaba esperando toda la ciudadanía, es un buen principio admitir que es un conflicto político y la solución también sea política", ha añadido.



Por su parte, Torres, a la pregunta de si Rosell le parecía una buena ministra, ha señalado que la magistrada es "un referente" dentro de Unidas Podemos y puede estar entre los posibles candidatos si bien ha aclarado que él se refería a ministros socialistas.