El presidente de La Gomera se desdice: los confinamientos de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro que los decidan los expertos

El presidente del Cabildo de La Gomera y líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, se ha desdicho de sus sugerencias acerca del eventual confinamiento de las islas de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro por los repuntes de contagios por COVID-19. En unas declaraciones a la Cadena Ser ha dicho ahora que “quienes tienen que tomar esa decisión son aquellos que manejan los datos epidemiológicos, y hay una comisión y hay unos expertos que son los que determinan esa realidad”.

Un día antes, en Radio Nacional de España, el líder gomero decía algo bien distinto: “Ahora lamentablemente podrían ser otras tres islas, pero si Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro tienen niveles epidemiológicos muy altos, habrá que tomar medidas, y si fuera necesario el confinamiento de una parte o de la totalidad de una isla, que se haga. Que se haga, porque de lo contrario no vamos a salir nunca de esta realidad, y no nos engañemos, la realidad epidemiológica y sanitaria y la crisis que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario nos está llevando a una situación económica sin precedente”.

Preguntado por esas manifestaciones por la Cadena Ser, Curbelo ha dicho que le sorprende “que Canarias Ahora sea el que saca ese titular” y ha acusado a este periódico de crear “titulares sensacionalistas (...) con alguna intencionalidad”. Y a continuación ha tratado de arreglar su sugerencia de confinamiento a esas tres islas: “Yo lo que he dicho es que, porque entre otras cosas, quienes tienen que tomar esa decisión son aquellos que manejan los datos epidemiológicos, y hay una comisión y hay unos expertos que son los que determinan esa realidad. Otra cosa muy distinta es que preguntado si hubiera que tomar decisiones drásticas, inclusive esa si fuera necesaria, es de perogrullo, claro que lo haría, pero una cosa es decirlo como yo lo expresé y otra cosa es decir que hay que confinar El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote. A mí no se me ocurriría” porque, como añadió más adelante, “yo sería un imprudente si afirmara de forma categórica que hay que confinar estas tres islas. Sería una afirmación un tanto irresponsable”.

En sus declaraciones a Radio Nacional de España, Casimiro Curbelo fundamentó la sugerencia del confinamiento de las islas con mayores índices de contagio en la coyuntura económica producto de la crisis sanitaria. “Yo no sé cómo vamos a poder hacer los presupuestos de las distintas corporaciones públicas canarias, ayuntamientos y cabildos, que se nutren de los recursos del REF, en definitiva de la actividad económica”, manifestó.