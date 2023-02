Unidos por Gran Canaria presenta candidato y estrena sede en La Aldea de San Nicolás

Unidos por Gran Canaria ha presentado a su secretario de La Aldea de San Nicolás, Raúl del Toro, como candidato a la alcaldía, en el mismo acto en el que inauguraba su sede en el municipio aldeano. Es miembro de varios colectivos sociales y tiene tan solo 20 años, con lo que podría convertirse en el alcalde más joven de España.

La presidenta del partido en el municipio, María Emma Díaz Hernández, inicio el acto y se mostró muy satisfecha con la acogida que ha tenido Unidos por Gran Canaria en La Aldea, y manifestó su convencimiento de haber acertado al confiar en Raúl del Toro como la persona idónea para aspirar a ser alcalde de municipio.

Seguidamente tomó la palabra Raúl del Toro, quien no dudó en señalar a su partido como “la única opción para salir del estancamiento en el que se encuentra La Aldea de San Nicolás de Tolentino, ya que el resto de políticos aldeanos no ha sabido o no ha querido presionar a sus direcciones regionales para concluir la obra de la anhelada carretera”.

El siguiente en intervenir fue José Mari Ponce, candidato de Unidos por Gran Canaria a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, quien insistió en “la necesidad de un partido grancanario que se preocupe por los municipios de la isla”.

Cerró Lucas Bravo de Laguna, que inició su intervención con dos cifras, los 100 días que faltan para las elecciones, y las 224 curvas que hay entre Agaete y La Aldea de San Nicolás, lo que, a juicio del presidente de Unidos por Gran Canaria, “constituye la mayor vergüenza de los diferentes gobiernos que ha tenido Canarias, décadas de espera para que los aldeanos tengan una carretera que les evite este calvario que los convierte en una isla dentro de otra isla, y que, a la vez todo un símbolo de la necesidad de un partido grancanario que reclame los fondos necesarios para concluir una obra que no tiene visos de terminarse nunca”.