El Albergue Insular de Gran Canaria se unirá a la Red Canaria de Animales sin Hogar

El consejero de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Rodríguez, ha adelantado en el pleno ordinario de este viernes que el Albergue Insular se unirá a la Red Canaria de Animales sin Hogar y presentará su nueva página web en mayo de este año.



Esta red, impulsada por la ONG Leales.org, cuenta con una plataforma de internet en la que se pueden insertar gratuitamente anuncios de animales, a la que ya se han sumado en la isla ayuntamientos como Arucas, Gáldar o San Bartolomé de Tirajana, entre otros.



Su principal objetivo es fomentar la adopción y acogida, primando estas acciones sobre el comercio, y facilitar la localización de perros y gatos extraviados.



El consejero Miguel Ángel Rodríguez ha anunciado que el Albergue Insular se va a sumar a esa red al responder a una pregunta del PP sobre si se va a sacar a concurso la gestión de ese centro, tras ser atribuida de forma temporal a la empresa Gesplan, dependiente del Gobierno canario.



Rodríguez ha asegurado que "no existe en Canarias ninguna empresa con experiencia en la gestión de albergues", defendiendo que la actual gestora "no tiene irregularidades y que es la mejor posible".



Para el consejero, la gestión del Albergue "se está llevando con las mejores condiciones para los animales" y "Gesplan está haciendo bien el trabajo y cumpliendo con lo que se le pide", incluido informes mensuales de desarrollo de acciones.



La posibilidad de sacar el servicio a concurso "existe", según Rodríguez, "pero nos preocupa más que la gestión sea la mejor posible independientemente de quien lo haga", señalando además que "espera licitar obras de mejora del albergue para renovar las instalaciones y ampliar el personal".



Los portavoces de los demás grupos, entre ellos el representante de Coalición Canaria, Fernando Bañolas, y la de Podemos, Ylenia Pulido, han mostrado su preocupación con este asunto, ya que se suponía que la gestión de Gesplan iba a ser una adjudicación puntual, según han señalado.



La misma idea ha subrayado el portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Francisco Pérez, que ha recordado que "se supone que el cambio de gestión promovía un cambio de modelo profesionalizado que no se ha visto" y ha defendido la necesidad "de un concurso que licite el servicio con transparencia y garantías".