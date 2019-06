El segundo invierno más seco del siglo XXI deja en Canarias un déficit de lluvias del 75% de octubre a junio

El valor medio de las precipitaciones acumuladas en el año hidrológico (1 de octubre al 30 de septiembre) en Canarias no llegan al 75% de lo habitual hasta junio, conforme a los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



En el conjunto de España, esa media es de 458 litros por metro cuadrado, un 24,5% menos que el volumen de agua de las precipitaciones registradas hasta junio de 2018.



La carencia actual de precipitación afecta con mayor intensidad a amplias zonas de Castilla y León, puntos aislados de Galicia, Pirineo oscense, Extremadura, Andalucía occidental y Comunidad de Madrid, donde no se alcanza ni el 75% de los valores normales, según ha dicho Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.



Esta situación de déficit es la consecuencia de un invierno seco, el segundo más seco del siglo XXI y el quinto desde 1965, y de unos meses de marzo, abril y mayo en los que también ha llovido "menos de lo normal", ha explicado.



Asimismo, las primeras semanas de junio están siendo más secas de lo habitual, ha señalado Del Campo, quien se ha referido en este punto a la ausencia, hasta el día de hoy, de procesos de carácter tormentosos, que suelen almacenar bastante precipitación y que durante el verano pasado se prodigaron ampliamente.



Las predicciones climatológicas estacionales previstas para julio y agosto, facilitadas por la Agencia de Meteorología, apuntan a valores más cálidos, lo que tampoco ayudaría a revertir la situación a medio plazo.



"El escenario más probable para esos meses prevé más calor en casi todo el país, salvo en el suroeste peninsular y en las Islas Canarias, donde se vaticinan valores más acordes al verano", ha señalado.



Con estos datos, es "difícil" afirmar que el año hidrológico no acabe, el próximo 30 de septiembre, con déficit de precipitación, ha explicado del Campo, quien anticipa que para julio y agosto no hay buenas expectativas.



"Suelen ser los meses con menos precipitación del año: 20 y 23 litros por metro cuadrado respectivamente y la suma de ambos es incluso menor que la media establecida para septiembre, 45 litros por metro cuadrado", ha especificado el meteorólogo.



A día de hoy, las precipitaciones se encuentran por debajo de lo normal en la mitad oeste y al norte del cuadrante nororiental peninsular, en todo el archipiélago canario, salvo en el norte de Gran Canaria, y en la mitad oeste de las islas Baleares.



No se alcanza ni el 75% de dichos valores en extensas áreas de Castilla y León, en puntos aislados de la provincia de A Coruña y del pirineo oscense, al norte y sur de Extremadura, en zonas de Andalucía occidental y en la Comunidad de Madrid, así como en todas las islas Canarias, a excepción de Fuerteventura.



Por contra, las precipitaciones superan los valores normales en amplias zonas del este peninsular y de las Islas Baleares, especialmente en el levante, Sierra Nevada y las provincias de Teruel y Castellón, donde se dan registros de hasta un 75% más de lo habitual.



Respecto a los meses primaverales, Del Campo ha recordado que marzo fue el segundo más seco de este siglo, con 26 litros por metro cuadrado, solo el 55% de lo esperable, y registró una media de valores máximos que fue la más alta de este siglo.



Sin embargo, abril fue muy húmedo, con una precipitación media de 96 litros por metro cuadrado. En solo una semana, el fuerte temporal y las intensas lluvias registradas en la península del 16 al 23 de abril propiciaron que el nivel de escasez de lluvias se redujera seis puntos, del 16 al 10%, una bajada "sin precedentes", según el portavoz.



Mayo, por el contrario, también resultó extremadamente seco, con 24 litros por metro cuadrado, el 39% de la media de este mes, cifrada en 61 litros por metro cuadrado.