Educación procede a la reordenación de las listas de empleo de maestros

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha informado este sábado de que trabaja en la reordenación de las listas de empleo de maestros para la incorporación de los aspirantes no seleccionadas en la convocatoria de oposiciones de 2019.



Este departamento ha procedido a dicha reorganización tras el último nombramiento de docentes que trabajarán durante 2019, ha precisado la Consejería en un comunicado.



La publicación de dicha lista tendrá lugar próximamente y cuando se produzca se abrirá un periodo de reclamaciones, agrega la nota.



Según ha explicado la directora general, Marisol Collado, teniendo en cuenta que esta reordenación implica que las nuevas incorporaciones a la lista deben colocarse después de la última persona que ha trabajado, se ha tomado como referencia la fecha del 13 de diciembre de 2019, cuando se nombra al último grupo de docentes que trabajará durante este año.



Por tanto, ha agregado, una vez nombrada esta última persona que trabaja en 2019, la Consejería ha procedido a la reordenación de la lista con los opositores no seleccionados que no pertenecieran a la lista previamente y con quienes, aún perteneciendo a la lista, nunca habían trabajado, siguiendo estrictamente el orden según la nota obtenida en el proceso selectivo.



Con el fin de unificar las listas provinciales de primaria en una lista autonómica, la Consejería ha explicado que comenzará seleccionando un docente de cada lista siguiendo su posición ordinal y el criterio de ordenación entre ellos será la experiencia docente.



En el caso de que el docente esté en dos listas, se reordenará teniendo en cuenta la mejor posición en la que esté.



Cuando haya un empate, se resolverá atendiendo al orden alfabético comenzando por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «q», atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.



Asimismo, la Consejería ha recordado que esta recolocación afecta a la disposición de la lista para el curso 2020-2021 y que, de producirse otro proceso selectivo de docentes, la lista se reorganizaría teniendo en cuenta la ordenación acordada recientemente en mesa sectorial.



Esta ordenación implicaría que el personal aspirante no seleccionado se coloque a partir del último integrante de la lista de empleo que hubiera trabajado tres años.