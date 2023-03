Acuerdo a dos meses de las elecciones para crear la Unipol en Santa Cruz de Tenerife, que ahora cambia de funciones

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha alcanzado a un acuerdo con los sindicatos para crear la Unipol (Unidad de Intervención Policial), extinguida hace dos años, aunque ahora se constituye con otras funciones, remodelada y como grupo de colaboración. No se sacarán nuevas plazas para su constitución, sino que estará dotada por los voluntarios o voluntarias del cuerpo de esta Policía que quieran acceder al mismo. El acuerdo llega a menos de dos meses para las elecciones.

El documento, ratificado este martes, se conoce después de las duras negociaciones que el pasado jueves acabaron con el portazo de la jefa de la Policía Local en la capital tinerfeña, Carmen Delia González que abandonó la Mesa Sectorial.

Las conversaciones se reanudaron después de que los sindicatos recibieran una nueva propuesta, en una nueva reunión a la que no asistió la comisaria. Entre los cambios logrados por los sindicatos con respecto a un borrador anterior radica la forma de acceso, pues ya no se puntúa más el hecho de tener antigüedad en grupos de intervención policial, por lo que no tendrán prioridad quienes pertenecían al cuerpo extinguido hace dos años

En el escrito se recuerda que en 2004 fue creada la Unipol en Santa Cruz de Tenerife y que en el año 2010 “resultó modificado el decreto indicado en el Fundamento fáctico precedente, variando la estructura organizativa y las funciones encomendadas a dicha Unidad”. A partir de ahí han sido aprobados varios decretos más que han modificado la organización y el funcionamiento de la Unipol, alguno de ellos anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Partidos políticos como Sí se Puede o IUC habían pedido su disolución al considerar que al igual que el resto de los municipios del Estado, sus funciones pueden ser desempeñadas por otras unidades operativas, sin necesidad de unidades de intervención especial.

En mayo de 2021 finalmente quedó disuelta. Fuentes sindicales afirman que desde hace meses se planteaba la creación de una nueva unidad de barrios, que finalmente ha sido denominada como “Unipol”, pero ahora se plantea con otras funciones. Fuentes sindicales han venido afirmando que no pueden oponerse a la creación del cuerpo pero sí a velar por que se les informe de las condiciones laborales y que se realice el procedimiento de selección con los principios de igualad, mérito y capacidad.

¿Cuáles serán las nuevas funciones?

Se trata de una “policía de barrio” cuyo objetivo es atender las demandas de seguridad ciudadana, relacionadas “con el menudeo de drogas, mediación vecinal en situaciones de conflictividad social, dispositivos preventivos de seguridad y resolución de conflictos privados”. Así mismo, realizará una actividad preventiva en centros educativos y colaborará con los Grupos operativos de la Policía Local, en garantía del servicio ordinario, así como en materia de seguridad durante el transcurso de actividades festivas y culturales.

También le compete la participación, en colaboración con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “en diversas materias de seguridad ciudadana y celebración de eventos multitudinarios” y colaborará con el Grupo de Protección de Menores y Fiscalía de Menores.

Realizará actividad preventiva, en colaboración con el GRAMU, en la protección de las víctimas de violencia de género, colaborará con el Grupo de Guías Caninos en aquello servicios en los que sea necesario y con otras áreas municipales en la protección del patrimonio municipal, así como en el mantenimiento de la seguridad y buen uso de las zonas de baño y playas del municipio.

Por otro lado, se alude entre sus funciones la actividad comercial y turística y colaboración con la Unidad de Protección Turística, Prottur, y con los dispositivos preventivos para evitar hurtos y robos. La vigilancia del Parque Rural de Anaga está contemplada y otras actividades policiales ante circunstancias sobrevenidas que hagan necesaria su participación.

Se trata de funciones que difieren de las recogidas en el decreto de 2010, que recogía hasta 24 funciones que incluían patrullaje, salvamento, actuaciones en alerta y emergencias... así como mayor disponibilidad horaria.

¿Cuáles serán sus condiciones?

La jornada laboral de la Unipol será la misma que la establecida para los Grupos operativos de la Policía Local de este Municipio, esto es: dos mañanas, dos tardes, dos noches, saliente y tres días libres.

El horario laboral será el establecido en las instrucciones que dicte la Concejalía de Recursos Humanos para la Policía Local. Realizarán dos turnos de mañana, dos turnos de tarde y dos de noche.

Por tanto de 30 efectivos de la Policía Local que haya en un turno, seis son de este cuerpo.