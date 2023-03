El intento de recuperar la Unipol en Santa Cruz de Tenerife continúa con tensas negociaciones que terminan en portazo

Con un portazo y tensión. Así avanzó la última negociación de la Mesa Sectorial de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que trata de llegar a un acuerdo para la recuperación de la Unipol (Unidad de Intervención Policial) desmantelada hace más de un año y medio y que ahora se intenta restaurar a toda prisa antes de las elecciones. Este jueves, mientras un sindicalista del CSIF leía el último escrito remitido por las organizaciones sindicales (registrado el cinco de enero y según los sindicatos no ha tenido respuesta) para conocer más detalles sobre el nuevo grupo, la jefa de la Policía, Carmen Delia González dijo: “Sean sinceros, son unos falsos, no puedo seguir callada, ustedes lo que no quieren es que salga el grupo”, según un audio al que ha tenido acceso este periódico. Tras añadir que no pensaba seguir allí “perdiendo el tiempo”, pidió disculpas a la concejala presente, la responsable de Recursos Humanos, Purificación Dávila, y abandonó la sala.

Los sindicatos recibieron este jueves una nueva propuesta sobre la creación de este grupo policial, un documento que estudiarán estos días y se les emplazó a una reunión de la Mesa Sectorial el próximo martes. Fuentes sindicales señalan que han solicitado que las formas de la jefa de la Policía sean recogidas en el acta de la Mesa y pedirán en un comunicado que sea vetada a futuras negociaciones por su actitud.

Por su parte, fuentes municipales destacan que “efectivamente, al principio de la reunión hubo algunos desencuentros fruto de la propia negociación”, pero agregan que fue reconducida y finalmente se acordó continuar en los próximos días dicho diálogo. Las mismas fuentes añaden que esa negociación se centrará en puntos concretos que serán trabajados técnicamente por el área y los propios representantes sindicales antes de que se retome la Mesa Sectorial la semana que viene.

En la reunión de este jueves estuvieron presentes miembros de los sindicatos con representación, el director de Seguridad de Santa Cruz de Tenerife, el de Recursos Humanos, la comisaria de la Policía Local, Carmen Delia González (como asesora técnica de la administración) y la concejala de Recursos Humanos, Purificación Dávila. La concejala de Seguridad Ciudadana, Evelyn Alonso, no asistió.

La Unipol quedó desmantelada en junio de 2021 tras la falta de acuerdo. El pasado mes de noviembre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife publicó una nota informativa asegurando que se precisaban “voluntarios para la creación de un nuevo grupo de seguridad ciudadana en barrios”. A juicio de los sindicatos firmantes en un escrito del pasado mes de enero (CSIF, UGT, CCOO y Asipal) se trataría de “una convocatoria encubierta donde no se recogen plazos de solicitud, perfil del puesto, requisitos para el desempeño de los puestos, condiciones psico- físicas de los agentes. Además no concreta el número de puestos de trabajo que conforman el grupo de seguridad en barrios”.

Por ello, reclamaban información como el carácter de la provisión o movilidad ofertada, si se trata de cubrir la vacante de forma temporal o permanente, los perfiles de cada puesto ofertado, qué formación específica se requiere y cómo se valora la misma (curso, formación reglada oficial, privada, etc.), además de otros datos relacionados con el baremo, plazos... También los sindicatos pretenden conocer si se conformará un nuevo grupo operativo o si se distribuirá el personal seleccionado entre los ya existentes.

Fuentes sindicales señalan a este periódico que nunca tuvieron respuesta a ese escrito. Explican que no están en contra de la creación de este grupo policial, pero consideran que para poder negociar las condiciones laborales deben contar con información. Además, estiman que deben existir unos criterios para acceder al mismo, de manera que no se produzca “a dedo”. En la reunión de este jueves se mencionó que los agentes que se han presentado voluntarios hasta ahora son todos hombres, por lo que uno de los representantes sindicales señala que se debería volver a convocar el proceso para que se pueda optar a estos puestos teniendo en cuenta las nuevas condiciones negociadas y las compañeras mujeres puedan valorar si quieren acceder al mismo.

Las fuentes sindicales también apuntan que estos cambios con la creación del nuevo grupo pueden afectar también al resto de agentes que no optan al mismo. Y ponen como ejemplo que en el año 2019 había 367 miembros de la policía local, de ellos 32 se encontraban en la Unipol. Ahora, añaden, hay un total de 316 policías y se pretende crear un cuerpo de 30 personas con menos plantilla.

Por ello, en las próximas semanas seguirán luchando por que se vuelva a abrir el proceso de selección y se aclaren diversas cuestiones, entre ellas cómo con menos plantilla en otras unidades operativas se va poder dar cumplimiento al acuerdo ratificado a finales del pasado año para garantizar el descanso de los agentes.

Expedientada por celebrar una fiesta en pandemia

La comisaria jefa de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Delia González, ha estado envuelta en otras polémicas. El pasado mes de octubre, los sindicatos afearon que se les negara la celebración de una asamblea de funcionarios por “alerta COVID”. Precisamente, en 2020 ella misma fue expedientada por haber celebrado una fiesta en dependencias policiales durante el estado de alarma por la pandemia.

Sin embargo, sigue al frente de este puesto ya que tras la moción de censura a Patricia Hernández (PSOE) por José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) respaldada por el Partido Popular y Evelyn Alonso, expulsada de Ciudadanos y ahora concejala de Seguridad, se dejó caducar el expediente disciplinario.

En junio del pasado año también fue criticada por haber cogido vacaciones en pleno dispositivo especial por la celebración del Carnaval cuando había sacado dos meses antes una orden para la plantilla en la que anunciaba que, “durante el periodo comprendido entre el 23 y el 26 de junio, ambos inclusive, solo se autorizarían permisos en casos excepcionales debidamente justificados”.