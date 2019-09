El personal de administración y servicios de la ULPGC se manifiesta a la puertas del Rectorado para reivindicar sus derechos

Personal de administración y servicios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha manifestado a la puertas del Rectorado este jueves. Los trabajadores y trabajadoras reivindican así la necesidad de recuperar sus derechos y denuncian que la ULPGC quiere sacar adelante un "proceso de estabilización" que no contempla siquiera la mitad de las plazas vacantes, y "aunque todas fueran ocupadas por personal interino o contratado, una amplia mayoría se quedaría fuera

porque en el año 2020 no podrá haber más de un 8% de interinidad".

La manifestación se ha llevado a cabo en el día del acto oficial de apertura del curso académico celebrado en el Rectorado, con la presencia del Rector, Rafael Robaina, y el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.



Defienden que al personal se les ha formado, aprovechando los mejores años de su vida profesional y, ahora, "quieren echarles al mercado laboral con una media de 50 años, cuando la responsabilidad de la situación es de la propia administración". Por ello, exigen una solución para esta situación.



Así mismo, subrayan que el personal de la Comunidad Autónoma Canaria ha dejado de hacer jornada especial (exclusiva) desde julio y la mayoría del personal de administración y servicios de la Universidad de La Laguna tampoco la hace desde hace años.



“La ULPGC tiene autonomía para aumentar las retribuciones del personal,

pero ahora se escuda en que la decisión corresponde a otros organismos

para escaquearse de su responsabilidad. En época de crisis nos bajaron el suelo, fuimos solidarios, pues en época de bonanza exigimos que también se acuerden de

nosotros”, dice Santiago Bolaños Sanabria, delegado sindical de SEPCA en

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.



“La mayoría de las administraciones públicas tienen complementos de

productividad o han implantado la carrera profesional para funcionarios

y laborales, pero en la ULPGC, a pesar de que está contemplado en sus

propios Estatutos, no se ha hace porque no se quieren gastar un euro en

nosotros”, sostiene.



“Hay más, muchas más reivindicaciones de laborales y funcionarios, pero

pocas o ninguna va a salir adelante si no nos mojamos”, finaliza.

Bolaños Sanabria.