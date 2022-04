El alumnado de Canarias llevará la mascarilla hasta que Educación publique su propia instrucción

El alumnado de Canarias llevará la mascarilla en el aula hasta que la Consejería de Educación publique su propia instrucción. Desde este departamento han explicado a este periódico que, una vez que se publique en el BOE el decreto que elimina la obligatoriedad de llevar mascarillas en la mayoría de espacios interiores, publicará su propio texto en el que se precisarán algunas cuestiones y que se remitirá a los centros educativos.

Este martes, algunos centros educativos han difundido en su página web la noticia de que el Consejo de Ministros ha aprobado que a partir de este miércoles la mascarilla dejará de ser obligatoria en los interiores, incluidos los espacios educativos, por lo que informan de que será opcional para las familias que quieran que los estudiantes sigan llevandola.

No obstante, desde la Consejería aclaran que hasta que los centros no tengan las instrucciones no aplicarán ningún cambio, es decir, este miércoles los estudiantes seguirán llevando la mascarilla hasta que se traslade el texto a los responsables de los colegios e institutos. Un texto que estará disponible previsiblemente durante la jornada de mañana y que se empezará por tanto a aplicar este jueves.

En los espacios universitarios aún no se han actualizado sus protocolos, pero también quedarán exentos a partir de la entrada en vigor del real decreto.

Este martes se celebró la Sectorial entre el Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas y después la comisión COVID entre Educación y Sandidad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado que la mascarilla “no se usará en ningún caso en ambientes escolares” y ha añadido que no era obligatoria en recreos y en los espacios al aire libre.

Vacunación de niños y jóvenes en Canarias

Los centros educativos se han caracterizado a lo largo de la pandemia por ser espacios donde no se había producido una alta incidencia de la COVID-19. Desde el curso 2020-2021, el alumnado y profesorado ha tenido que acudir a estos espacios con mascarilla, guardar la distancia de seguridad y que se garantizara una adecuada ventilación del aula.

Actualmente, según datos de la Consejería de Sanidad, 72.353 niños y niñas de 5 a 11 años han recibido ya la primera dosis de la vacuna, lo que supone el 52,85% de ese grupo de edad. Además, los equipos de vacunación del Servicio Canario de Salud han administrado 49.209 segundas dosis a esta población pediátrica, un 35,94% de la población diana.

En cuanto a los jóvenes, el 83,21% de las personas entre 12 y 19 años cuenta con una dosis y 81,17% con pauta completa. No obstante, el ritmo de vacunación entre la población de 20 a 29 años es menor y se constata que el 65,46% cuenta con una dosis y 61,12% con pauta completa.