El alumnado de Canarias vuelve a las aulas el 10 de enero con el mismo protocolo anticovid

El alumnado de Canarias volverá a las aulas el 10 de enero con el mismo protocolo anticovid que se aprobó para el comienzo de este curso 2021/2022. La distancia interpersonal continuará siendo de 1,2 metros en lugar de 1,5 (como el curso anterior) y la mascarilla seguirá siendo obligatoria en interior y exterior. Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Educación al término de la reunión entre el Gobierno estatal y las comunidades autónomas.

El dato positivo respecto al curso pasado es que un 30,6% de los estudiantes de entre 5 y 11 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna, el 81,82% de la población de entre 12 y 19 años cuenta con una dosis y el 78,94% con la pauta completa. Educación asegura que hará un seguimiento y pedirá cumplir escrupulosamente con el protocolo de septiembre y colaboración a las familias.

La consejera de Educación, Manuela de Armas, ha señalado que "no cabe duda de que los centros educativos no están ajenos a lo que pueda pasar fuera de sus muros y, por lo tanto, la situación de pandemia que se vive fuera afecta evidentemente a los centros. No obstante, la presencialidad nos parece fundamental, hay que mantenerla, eso sí, con el mismo protocolo que hemos tenido hasta ahora y que tan buen resultado ha dado, haciendo de los centros educativos lugares seguros".

De Armas insiste en que entiende al igual que todas las comunidades que "la presencialidad es muy importante" al igual que el cumplimiento de los protocolos, que "va a estar reforzado en el sentido de que va a haber vacunación de los niños de dos años para abajo, en el que se avanza".

No se prevé contratar más profesorado

Los sindicatos habían solicitado un aumento de la plantilla si se acordaba esta vuelta a las aulas de manera presencial. Desde ANPE y STEC-IC reclamaban más docentes para poder bajar las ratios y que la distancia entre pupitres volviera a ser de 1,5 metros. Sin embargo, Educación no tiene previsto este aumento de docentes de momento, aunque desde el departamento apuntan que continuarán las reuniones con Sanidad de manera constante.

Las bajas que se produzcan de docentes se cubrirán con sustituciones, un punto sobre el que los sindicatos también han advertido. ANPE y STEC-IC insisten en que ya a finales de diciembre se habían producido bajas laborales de docentes y que el actual incremento de contagios en Canarias hace prever que irán en aumento.

La comunidad educativa llegó a las vacaciones de Navidad el pasado 22 de diciembre con un aumento de contagios en los centros. Entonces, el número de grupos en cuarentena suponía un 0,7%, un porcentaje bajo pero el máximo registrado desde el comienzo de la pandemia, que se había mantenido siempre en un 0,4%. De los cerca de 17.000 grupos existentes en centros públicos, concertados y privados de las islas, 132 se encontraban aquella semana en confinamiento por la detección de algún positivo en coronavirus entre su profesorado y/o alumnado.

Antes de la Navidad, según datos de la Consejería de Educación, los casos activos entre profesoras y profesores suman en esta jornada 189, de más de 31.000 docentes; y los de alumnas y alumnos 894, de más de 335.000 escolarizados en Canarias. El dato positivo es que ahora hay un 30,65% de menores de 12 años con la primera pauta de la vacuna contra la COVID-19.