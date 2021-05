Ana Oramas, Guillermo Díaz-Guerra y Carlos Alonso, entre los nominados a los Premios Tolete 2020

Los políticos Ana Oramas y Carlos Alonso, de Coalición Canaria, y Guillermo Díaz-Guerra, del Partido Popular, están nominados a los Premios Tolete 2020, un año "complejo, marcado por la pandemia, por las restricciones y por la incertidumbre que todavía hoy persiste por culpa del virus", indican sus creadores.

La votación popular para decidir quién ha dicho la "mayor toletada" del año está abierta hasta el próximo día 19 de mayo a través de los canales de Premios Tolete.

Cinco finalistas de "alto nivel toletil"

Según indican los organizadores de los Premio, los cinco candidatos que "luchan por llevarse el prestigioso premio son tan variopintos como sus toletadas". El primero de ellos es Fernando del Castillo, quien fuera candidato a la presidencia del Real Club Náutico de Gran Canaria, "que se lució en un artículo de opinión en el periódico La Provincia, donde, en una muestra de clasismo casposo, dejó claro que los pobres no le caen especialmente bien".

Por otro lado, Carlos Alonso, "un viejo conocido" de estos premios. El expresidente del Cabildo de Tenerife, "muy aficionado a decir cualquier cosa que le pase por la mente sin meditar mucho antes" fue el autor de "una de las reflexiones más impactantes en los últimos tiempos: No somos negros, somos españoles", lo que le ha valido su nominación. Al intentar arreglar el desaguisado, "lo único que consiguió fue todo lo contrario, cuando dijo Me refiero a que no deben de tratarnos como si fuéramos diferentes".

El tercer candidato a Tolete 2020 es Guillermo Díaz Guerra, primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, quien "ha logrado un merecido puesto en la final por una frase histórica: No puede tener los mismos derechos un inmigrante o un grancanario que un chicharrero".

En cuarto lugar, "un fichaje estrella para los premios del que pueden estar orgullosos los canarios es Rafael D. Folgueras, un funcionario que presumía durante el confinamiento de salir a la calle en su ciudad, La Laguna, sin mascarilla y sin vergüenza, porque él es el mejor".

Por último, compite nuevamente "la actual campeona", Ana Oramas, que "tiene la posibilidad de ganar por segundo año consecutivo y repetir así el hito de José Manuel Soria". Tras hacerse con el premio en 2019 por aquella célebre frase de una abuela canaria, a diferencia de otra tierra, no se va a cenar si sabe que un nieto no ha comido, se ha metido en la final de este año "por méritos propios", destacan los organizadores.

Según ellos, en un año especialmente difícil por la cantidad de migrantes que han llegado a las Islas, muchos de ellos muriendo en el mar, "Oramas ha querido reivindicar que ella es la que más trabaja, porque lo hace como una negra".

Votar al Tolete del Año 2020 tiene premios

Los organizadores de los Premios Tolete han anunciado que, para quienes participen en la votación, se sortearán cinco packs de regalos. Kike Pérez, Aarón Gómez, Abubukaka y Jorge Bolaños aportan sendos packs de dos entradas para sus espectáculos mientras que el escritor Alexis Ravelo cede un pack de tres de sus obras.

De esta forma, habrá cinco premios para quienes voten a Premio y Marca Tolete 2020.

Proemaid

Aunque este año, por las circunstancias, no haya Gala de Entrega de Premios con la correspondiente Subasta Solidaria, la organización sigue mostrando el apoyo a la labor que desarrolla la ONG Proemaid, salvando vidas en el mar.

Ellos aportarán una camiseta de regalo, que se sumará a cada uno de los packs de premios.